04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
1-2
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
3-1
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
0-1
04 Ocak
Alverca-Famalicao
1-0
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
2-2
04 Ocak
PSG-Paris FC
2-1
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
0-2
04 Ocak
Derby County-Wrexham
1-2
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
4-0
04 Ocak
Millwall-Swansea City
2-1
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
0-2
04 Ocak
Fas-Tanzanya
1-0
04 Ocak
Lorient-Metz
1-1
04 Ocak
Everton-Brentford
2-4
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
1-1
04 Ocak
Fulham-Liverpool
2-2
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
2-0
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
1-1
04 Ocak
M.City-Chelsea
1-1
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
5-1
04 Ocak
Mallorca-Girona
1-2
04 Ocak
Le Havre-Angers
2-1
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
1-1
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
1-0
04 Ocak
Verona-Torino
0-3
04 Ocak
Inter-Bologna
3-1
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-2
04 Ocak
Brest-Auxerre
2-0
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Samsunspor, Musaba'nın yerine istiyor: Bokele

Anthony Musaba'yı Fenerbahçe'ye satan Samsunspor, Ligue 1 ekibi Metz'den 21 yaşındaki Kamerunlu sol açık Morgan Bokele için Fransız ekibiyle kıran kırana pazarlık yapıyor.

Samsunspor, Musaba'nın yerine istiyor: Bokele
Sakatlıklar ve ayrılan isimler nedeniyle transferde yoğun bir mesai harcayan Samsunspor, rotasını Fransa'ya kırdı.

MUSABA YERİNE BOKELE

Özellikle yıldız sol kanadı Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferinin ardından önceliği bu bölgeye veren kırmızı-şimşekler, Ligue 1'de Metz'de oynayan Morgan Bokele'yi radarına aldı.


KİRALIK DÜŞÜNÜLÜYOR

Kontratı 2028'de bitecek 21 yaşındaki Kamerunlu sol kanadın kiralık transferi için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın Fransa'da 2. Lig'de Dunkerque kulübünün sahibi olması nedeniyle burada iyi ilişkilerinin bulunması, transferin gerçekleşmesini daha da güçlendiriyor.

GEÇEN SEZON PARLADI

Kadroda Musaba'nın gidişiyle yabancı kontenjanında yer açacak olan Karadeniz ekibi, Bokele transferini sonuçlandırmak adına Metz yönetimiyle kıran kırana pazarlık yapıyor. Bu sezon 11 karşılaşmada boy gösteren genç hücumcu, sadece 2 gol kaydetti. Bunda takımının ligde sonuncu sıraya demir atması ve kötü bir gidişata sahip olması önemli neden gösteriliyor. Kamerunlu sol kanat, geçen sezon ise Ligue 2'de 38 maçta 4 gol, 4 asistle Metz'in Ligue 1'e yükselmesine büyük bir katkı sağladı. Metz altyapısından yetişen Bokele, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.