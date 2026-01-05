Samsunspor, Musaba'nın yerine istiyor: Bokele

Sakatlıklar ve ayrılan isimler nedeniyle transferde yoğun bir mesai harcayan Samsunspor, rotasını Fransa'ya kırdı.Özellikle yıldız sol kanadı Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferinin ardından önceliği bu bölgeye veren kırmızı-şimşekler, Ligue 1'de Metz'de oynayan Morgan Bokele'yi radarına aldı.Kontratı 2028'de bitecek 21 yaşındaki Kamerunlu sol kanadın kiralık transferi için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın Fransa'da 2. Lig'de Dunkerque kulübünün sahibi olması nedeniyle burada iyi ilişkilerinin bulunması, transferin gerçekleşmesini daha da güçlendiriyor.Kadroda Musaba'nın gidişiyle yabancı kontenjanında yer açacak olan Karadeniz ekibi, Bokele transferini sonuçlandırmak adına Metz yönetimiyle kıran kırana pazarlık yapıyor. Bu sezon 11 karşılaşmada boy gösteren genç hücumcu, sadece 2 gol kaydetti. Bunda takımının ligde sonuncu sıraya demir atması ve kötü bir gidişata sahip olması önemli neden gösteriliyor. Kamerunlu sol kanat, geçen sezon ise Ligue 2'de 38 maçta 4 gol, 4 asistle Metz'in Ligue 1'e yükselmesine büyük bir katkı sağladı. Metz altyapısından yetişen Bokele, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor.