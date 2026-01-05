Göztepe ve Samsunspor'un ortak hedefi: Skov Olsen

Süper Lig'in flaş ekipleri Göztepe ve Samsunspor, transferde karşı karşıya geldi.Türk futbolunun iki köklü kulübünün Bundesliga ekibi Wolfsburg'un 26 yaşındaki hücum oyuncusu Andreas Skov Olsen ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.26 yaşındaki Danimarkalı sağ açık, kariyerinde Nordsjaelland, Bologna, Club Brugge'de de oynadı. Bu sezon Alman ekibinde sadece 10 maçta oynayan ve 2 gol katkısı veren Olsen'in, az süre alması nedeniyle ayrılık istediği, Wolfsburg'un da kiralık formülüne sıcak baktığı öğrenildi.Sözleşmesi 2029'da bitecek olan tecrübeli yıldız, sağ açığın yanı sıra orta sahanın sağ tarafında da görev alabiliyor.Geçtiğimiz sezon devre arasında Belçika devi Club Brugge'den 14 milyon euro bonservisle Wolfsburg'un yolunu tutan Olsen, Danimarka Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Olsen, 40 kez milli olurken, 8 gol attı.