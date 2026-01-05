04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
1-2
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
3-1
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
0-1
04 Ocak
Alverca-Famalicao
1-0
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
2-2
04 Ocak
PSG-Paris FC
2-1
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
0-2
04 Ocak
Derby County-Wrexham
1-2
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
4-0
04 Ocak
Millwall-Swansea City
2-1
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
0-2
04 Ocak
Fas-Tanzanya
1-0
04 Ocak
Lorient-Metz
1-1
04 Ocak
Everton-Brentford
2-4
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
1-1
04 Ocak
Fulham-Liverpool
2-2
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
2-0
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
1-1
04 Ocak
M.City-Chelsea
1-1
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
5-1
04 Ocak
Mallorca-Girona
1-2
04 Ocak
Le Havre-Angers
2-1
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
1-1
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
1-0
04 Ocak
Verona-Torino
0-3
04 Ocak
Inter-Bologna
3-1
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-2
04 Ocak
Brest-Auxerre
2-0
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Göztepe ve Samsunspor'un ortak hedefi: Skov Olsen

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe ve Samsun, Alman ekibi Wolfsburg'un 26 yaşındaki Danimarkalı milli sağ açığı Andreas Skov Olsen'i radarına aldı.

calendar 05 Ocak 2026 08:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Göztepe ve Samsunspor'un ortak hedefi: Skov Olsen
Süper Lig'in flaş ekipleri Göztepe ve Samsunspor, transferde karşı karşıya geldi.

Türk futbolunun iki köklü kulübünün Bundesliga ekibi Wolfsburg'un 26 yaşındaki hücum oyuncusu Andreas Skov Olsen ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

26 yaşındaki Danimarkalı sağ açık, kariyerinde Nordsjaelland, Bologna, Club Brugge'de de oynadı. Bu sezon Alman ekibinde sadece 10 maçta oynayan ve 2 gol katkısı veren Olsen'in, az süre alması nedeniyle ayrılık istediği, Wolfsburg'un da kiralık formülüne sıcak baktığı öğrenildi.


Sözleşmesi 2029'da bitecek olan tecrübeli yıldız, sağ açığın yanı sıra orta sahanın sağ tarafında da görev alabiliyor.

40 KEZ MİLLİ OLDU

Geçtiğimiz sezon devre arasında Belçika devi Club Brugge'den 14 milyon euro bonservisle Wolfsburg'un yolunu tutan Olsen, Danimarka Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Olsen, 40 kez milli olurken, 8 gol attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
