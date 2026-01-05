05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Konyaspor'da 4 imza tamam: Sırada o 2 bölge kaldı!

Konyaspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu kadrosuna katan Anadolu Kartalı, rotasını 2 bölgeye çevirdi. İşte detaylar...

calendar 05 Ocak 2026 13:55
Fotoğraf: AA
Konyaspor'da 4 imza tamam: Sırada o 2 bölge kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konyaspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, rotasını son 2 bölgeye çevirdi.

4 OYUNCU TAKIMA KATILDI

Konyaspor, şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar Başakşehir'in kanadı Deniz Türüç, Trabzonspor'un sol beki Arif Boşluk, Viking'in orta sahası Sander Svendson ile Galatasaray'ın liberosu Berkan Kutlu'yu renklerine bağladı. Bu oyuncuların bir kısmı kamuoyu ile paylaşılırken, bir kısmı için ise resmi prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.



ROTA KANADA DÖNDÜ 

Konyaspor, transferde rotasını sol kanada çevirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda hareket eden yeşil-beyazlı kurmaylar, buraya en uygun oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadı.

İKİNCİ ROTA STOPER

Anadolu Kartalı Konyaspor, diğer transfer bölgesini ise savunma hattı olarak belirledi. Sol ayaklı sol stoper arayışında olan yeşil-beyazlılar, Adil Demirbağ ve Riechedly Bazoer ile rekabeti arttıracak kaliteli bir ismi takıma kazandırmaya çalışacak. (Yeni Konya)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.