Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı şampiyonluğa odaklandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, güçlü kadrosu ve başarılı lig performansıyla bu sezon şampiyon olup Türkiye'yi Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeyi hedefliyor.

05 Ocak 2026 13:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı şampiyonluğa odaklandı
 Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, geçen sezon üçüncü bitirdiği ligde bu yıl şampiyonluğu hedefliyor.

Sezona 2 takviye yaparak başlayan Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Ligde şampiyon olmayı amaçlayan bordo-mavili takım, Avrupa Ampute Futbol Federasyonunca (EAFF) düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı amaçlıyor.


Teknik direktör Faruk Kuduban, AA muhabirine, Türkiye'nin ampute futbolunda önemli bir noktada olduğunu söyledi.

Ligde hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirten Kuduban, "Trabzon olarak şampiyonluğu hedefliyoruz. Takımımıza takviyeler yaptık. Cezayir Milli Takımı'ndan Rauf'u ve milli oyuncumuz Ahmet'i aldık." dedi.

- "İnsanları evlerinden çıkarıp spora kazandırmak istiyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin amputeye önem verdiğini ifade eden Kuduban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takımı kurma amacımız, ampute gençlerimizi spora kazandırmak ve dolayısıyla onların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak. Bunu da başardık ve böyle örneklerimiz var. Bölgemizde ampute olanlar bizlere ulaşabilirler. İnsanları evlerinden çıkarıp spora kazandırmak istiyoruz. Buna biz Karadeniz'de öncü olduk ve dolayısıyla başarılı olduk. Bu sezon şampiyonluk yaşayarak Ampute Futbol Süper Ligi'nde başarımızı taçlandırmak istiyoruz. Dolayısıyla maç maç gidiyoruz."

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne çok uzak olmadıklarını dile getiren Kuduban, "Bu sene şampiyon olursak Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz, ana hedefimiz bu. Türkiye, dünyanın en iyi Ampute Futbol Süper Ligi olan ülkelerinden. Ülkemizden giden her takım Avrupa'da, dünyanın her yerinde şampiyon olup geliyor." diye konuştu.

- "Şampiyon olmak istiyoruz"

Takım kaptanı 37 yaşındaki milli oyuncu Emin Tiryaki ise amaçlarının şampiyonluğu elde edebilmek olduğunu dile getirerek, "Geçen sezondan itibaren hedef şampiyonluk oldu. Çünkü Trabzon'un, futbolun olduğu bu şehirde hedef her zaman şampiyonluk olur. Geçen sene dar bir kadroyla çıktığımız yolda ligi üçüncü bitirdik. Oyuncularımız milli takım oyuncuları. Şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
