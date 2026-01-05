05 Ocak
Trabzonspor ayrılığı duyurdu: Süper Lig ekibine imza attı

Trabzonspor, Arif Boşluk'un Konyaspor'a kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

05 Ocak 2026 12:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Arif Boşluk'un TÜMOSAN Konyaspor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Arif Boşluk'un Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre Konyaspor Kulübü, kulübümüze, kiralama bedeli olarak herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Bunun yanında oyuncunun tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır. Kesin Satın alma opsiyonunun devreye girmesi ile birlikte, Konyaspor Kulübü, kulübümüze 550 bin avro+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.



Ayrıca, Konyaspor'un futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini bordo-mavili kulübe ödeyeceği kaydedildi.



KONYASPOR, TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

TÜMOSAN Konyaspor, Arif Boşluk transferini resmi X hesabından yaptığı videolu paylaşım ile duyurdu. 

TRABZONSPOR'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Trabzonspor, ayrılık açıklamasının ardından 22 yaşındaki futbolcu için teşekkür paylaşımı yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
