05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Michael Porter Jr., Nets'teki geleceğine dair mesaj verdi

Brooklyn Nets foveti Michael Porter Jr., NBA'in son takas günü sonrasında Nets'te kalmak istediğini, kulübün de bu yönde bir karar alması hâlinde memnuniyet duyacağını açıkladı.

05 Ocak 2026 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Porter Jr., 27 yaşındaki forvet etrafında takas söylentileri artarken, franchise'ta kalmaya sıcak baktığını açıkça dile getirdi.

Porter, New York Post'a yaptığı açıklamada net konuştu:


"Eğer beni burada istiyorlarsa, ben de burada olmaktan memnuniyet duyarım."

Bu açıklama, bazı takımların Porter'ı güçlü bir ikinci skor opsiyonu olarak kadrolarına katmak istediğine dair söylentilerin yükseldiği bir dönemde geldi.

Beş yıl ve 179 milyon dolarlık sözleşmesinin dördüncü yılında olan Porter, bu sezon Brooklyn adına etkileyici bir performans sergiliyor. Maç başına 25.8 sayı, 7.5 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, sahadan yüzde 50'ye yakın, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 40'ın üzerinde isabet buluyor.

Nets şu anda Doğu Konferansı sıralamasının alt basamaklarında yer alıyor ve hücumda takım olarak zorlanıyor. Porter'ın hem pota altından hem de dış şutlarla skor üretebilme becerisi, bu sorunları kısmen hafifletiyor. Bu da onu, ister takımın etrafında yeniden yapılanma planlarında kilit bir parça olarak, ister geleceğe dönük varlıklar karşılığında değerlendirilecek değerli bir opsiyon hâline getiriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
