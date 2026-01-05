Brooklyn Nets foveti Michael Porter Jr., NBA'in son takas günü sonrasında Nets'te kalmak istediğini, kulübün de bu yönde bir karar alması hâlinde memnuniyet duyacağını açıkladı.Porter Jr., 27 yaşındaki forvet etrafında takas söylentileri artarken, franchise'ta kalmaya sıcak baktığını açıkça dile getirdi.Porter, New York Post'a yaptığı açıklamada net konuştu:Bu açıklama, bazı takımların Porter'ı güçlü bir ikinci skor opsiyonu olarak kadrolarına katmak istediğine dair söylentilerin yükseldiği bir dönemde geldi.Beş yıl ve 179 milyon dolarlık sözleşmesinin dördüncü yılında olan Porter, bu sezon Brooklyn adına etkileyici bir performans sergiliyor. Maç başına 25.8 sayı, 7.5 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, sahadan yüzde 50'ye yakın, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 40'ın üzerinde isabet buluyor.Nets şu anda Doğu Konferansı sıralamasının alt basamaklarında yer alıyor ve hücumda takım olarak zorlanıyor. Porter'ın hem pota altından hem de dış şutlarla skor üretebilme becerisi, bu sorunları kısmen hafifletiyor. Bu da onu, ister takımın etrafında yeniden yapılanma planlarında kilit bir parça olarak, ister geleceğe dönük varlıklar karşılığında değerlendirilecek değerli bir opsiyon hâline getiriyor.