Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar resmen ayrıldı

Galatasaray, Berkan Kutlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

calendar 05 Ocak 2026 14:58 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 15:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Böylece sarı-kırmızılı kulüp ile deneyimli orta saha oyuncusunun yolları resmen ayrıldı.



Galatasaray, yeni dönemde devam etmeyeceği 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu için dün, veda mesajı yayımlamıştı.


Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verilmişti:

"Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun."

2021-2022 sezonu başında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 

"HAKKINIZI HELAL EDİN, HOŞÇA KALIN"

Öte yandan milli futbolcu, bugün yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti.

Konyaspor'la anlaşan Berkan Kutlu, Galatasaray'ın kendisi için yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Formasını giymek için futbola başladığım Galatasaray'a veda ediyorum... Benim için harika bir yolculuktu. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

Berkan Kutlu'nun veda paylaşımının kısa süre içinde büyük etkileşim aldığı görüldü. 

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
