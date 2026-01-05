Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li Final turu ilk maçında 6 Ocak Salı günü sahasında Almanya'nın Allianz MTV takımıyla mücadele edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 14 Ocak Çarşamba günü Allianz MTV ev sahipliğinde oynanacak.
Organizasyonun 16'lı final turunda İspanya'nın Avarca de Menorca ekibini eleyen İstanbul temsilcisi, adını 8'li final turuna yazdırdı.
Türk Hava Yolları'nın konuğu Allianz MTV!
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li Final turu ilk maçında sahasında Allianz MTV ile karşı karşıya gelecek.
