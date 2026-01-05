Berkan Kutlu'dan Galatasaray'a veda: 'Hakkınızı helal edin'

Galatasaray'da 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı.
2021-22 sezonunda Alanyaspor'dan Galatasaray'a 4 milyon euroya transfer olan milli futbolcu, sarı-kırmızılılara veda etti.
"HAKKINIZI HELAL EDİN, HOŞÇA KALIN"
Konyaspor'la anlaşan Berkan Kutlu, Galatasaray'ın kendisi için yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Formasını giymek için futbola başladığım Galatasaray'a veda ediyorum... Benim için harika bir yolculuktu. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.
Berkan Kutlu'nun veda paylaşımının kısa süre içinde büyük etkileşim aldığı görüldü.
Formasını giymek için futbola başladığım Galatasaray'a veda ediyorum...
Benim için harika bir yolculuktu.
Hakkınızı helal edin.
Hoşça kalın. https://t.co/Qv9xUkVaOb
— Berkan Kutlu (@iamberkankutlu) January 5, 2026