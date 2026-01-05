Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, NBA'in sezon içinde en az 65 maç oynama şartını uzun vadede sürdüreceğine inanmadığını belirtti.NBA yönetimi, yıldız oyuncuların beklenmedik "load management" uygulamalarına karşı mücadele etmek amacıyla bu minimum maç oynama kuralını hayata geçirmişti.Kurala göre bir oyuncunun All-NBA Takımlarına seçilebilmesi veya bireysel ödüller kazanabilmesi için normal sezonda en az 65 maçta (yaklaşık yüzde 80) forma giymesi gerekiyor.Nikola Jokic'in MVP adaylığı ise dizindeki hiperekstansiyon nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle ciddi bir belirsizlik içine girmiş durumda.Geçtiğimiz sezon Victor Wembanyama da sezonun ikinci yarısının büyük bölümünü kaçırmak zorunda kaldığı için Yılın Savunmacısı ödülü yarışında yer alamamıştı.Durant, X (eski adıyla Twitter) hesabından NBA'in bu kuralı uzun süre yürürlükte tutmayacağını düşündüğünü söyledi: