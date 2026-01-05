05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Durant, NBA'de kritik bir kural değişikliği bekliyor

Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, NBA'in sezon içinde en az 65 maç oynama şartını uzun vadede sürdüreceğine inanmadığını belirtti.

calendar 05 Ocak 2026 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Durant, NBA'de kritik bir kural değişikliği bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, NBA'in sezon içinde en az 65 maç oynama şartını uzun vadede sürdüreceğine inanmadığını belirtti.

NBA yönetimi, yıldız oyuncuların beklenmedik "load management" uygulamalarına karşı mücadele etmek amacıyla bu minimum maç oynama kuralını hayata geçirmişti.

Kurala göre bir oyuncunun All-NBA Takımlarına seçilebilmesi veya bireysel ödüller kazanabilmesi için normal sezonda en az 65 maçta (yaklaşık yüzde 80) forma giymesi gerekiyor.


Nikola Jokic'in MVP adaylığı ise dizindeki hiperekstansiyon nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle ciddi bir belirsizlik içine girmiş durumda.

Geçtiğimiz sezon Victor Wembanyama da sezonun ikinci yarısının büyük bölümünü kaçırmak zorunda kaldığı için Yılın Savunmacısı ödülü yarışında yer alamamıştı.

Durant, X (eski adıyla Twitter) hesabından NBA'in bu kuralı uzun süre yürürlükte tutmayacağını düşündüğünü söyledi:

"Artık 65 maç eşiğine alıştım. NBA ofisi geri bildirimleri dinliyor, genelde taraftarları memnun etmeye çalışıyorlar. Bence bu kural, yük yönetimi yüzünden değil; taraftarlar ve medya şikâyet ettiği için getirildi."

"All-Star Maçı, sezon içi turnuva ve play-in turnuvasında olduğu gibi… Eminim medya ve taraftarlar bundan da rahatsız olmaya başladığında bu kuralı geri çekecekler."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.