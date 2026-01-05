Domenico Tedesco'dan yönetime net talep: 'Onu alın'

04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
1-2
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
3-1
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
0-1
04 Ocak
Alverca-Famalicao
1-0
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
2-2
04 Ocak
PSG-Paris FC
2-1
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
0-2
04 Ocak
Derby County-Wrexham
1-2
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
4-0
04 Ocak
Millwall-Swansea City
2-1
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
0-2
04 Ocak
Fas-Tanzanya
1-0
04 Ocak
Lorient-Metz
1-1
04 Ocak
Everton-Brentford
2-4
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
1-1
04 Ocak
Fulham-Liverpool
2-2
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
2-0
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
1-1
04 Ocak
M.City-Chelsea
1-1
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
5-1
04 Ocak
Mallorca-Girona
1-2
04 Ocak
Le Havre-Angers
2-1
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
1-1
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
1-0
04 Ocak
Verona-Torino
0-3
04 Ocak
Inter-Bologna
3-1
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-2
04 Ocak
Brest-Auxerre
2-0
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Fenerbahçe, orta saha transferi için Lazio forması giyen Matteo Guendouzi ile anlaşırken, sarı-lacivertliler İtalyan kulübüyle bonservis pazarlığını sürdürüyor.

05 Ocak 2026 08:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, orta saha transferinde büyük oynuyor. Alanyaspor'dan Maestro'yu cepte tutan sarı-lacivertli takım, rotasını İtalya'ya çevirerek Matteo Guendouzi'ye yoğunlaştı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 'savaşçı ve enerjik' profiline birebir uyan 26 yaşındaki oyuncu için sarı lacivertliler, aracılar vasıtasıyla Lazio'ya 23 milyon Euro teklif sundu.

LAZIO'NUN BONSERVİS BEKLENTİSİ

İtalyan temsilcisi ilk gelen haberlere göre buna sıcak baktı ancak sonrasında kabul etmedi. Oyuncusunu takasta kullanacağını belirten Lazio, Fenerbahçe'ye '30 milyon Euro verirseniz olabilir' cevabını iletti. İki taraf arasındaki pazarlık devam ediyor.



ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guendouzi ile temsilcisi aracılığıyla görüştü ve her konuda anlaşmaya vardı. Lazio'da senelik 2.5 milyon Euro kazanan oyuncuya 4 milyon Euro ve bonuslar önerildi.

TEDESCO VE SARAN ÇOK İSTİYOR

Yeniden uluslararası vitrine çıkmayı isteyen Fransız yıldız bu teklifi kabul etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da başkan Sadettin Saran'dan bu futbolcunun özellikle alınmasını istedi. Bu hafta transferin bitmesi bekleniyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
