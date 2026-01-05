Domenico Tedesco'dan yönetime net talep: 'Onu alın'

Fenerbahçe, orta saha transferinde büyük oynuyor. Alanyaspor'dan Maestro'yu cepte tutan sarı-lacivertli takım, rotasını İtalya'ya çevirerek Matteo Guendouzi'ye yoğunlaştı.





FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ



Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 'savaşçı ve enerjik' profiline birebir uyan 26 yaşındaki oyuncu için sarı lacivertliler, aracılar vasıtasıyla Lazio'ya 23 milyon Euro teklif sundu.





LAZIO'NUN BONSERVİS BEKLENTİSİ



İtalyan temsilcisi ilk gelen haberlere göre buna sıcak baktı ancak sonrasında kabul etmedi. Oyuncusunu takasta kullanacağını belirten Lazio, Fenerbahçe'ye '30 milyon Euro verirseniz olabilir' cevabını iletti. İki taraf arasındaki pazarlık devam ediyor.

ANLAŞMA TAMAM





Fenerbahçe, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guendouzi ile temsilcisi aracılığıyla görüştü ve her konuda anlaşmaya vardı. Lazio'da senelik 2.5 milyon Euro kazanan oyuncuya 4 milyon Euro ve bonuslar önerildi.





TEDESCO VE SARAN ÇOK İSTİYOR



Yeniden uluslararası vitrine çıkmayı isteyen Fransız yıldız bu teklifi kabul etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da başkan Sadettin Saran'dan bu futbolcunun özellikle alınmasını istedi. Bu hafta transferin bitmesi bekleniyor.









