Olympiakos'tan son hamle: Tyrique Jones

Tyrique Jones, Partizan'dan ayrılarak kariyerine Olympiakos'un yolunu tuttu.Yunan devi, Amerikalı pivotu kadrosuna katmak için Sırp temsilcisine bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.Zeljko Obradovic'in ayrılışının ardından Sırbistan'da sorunlu bir dönem geçiren Jones'a Avrupa genelinde ciddi talep olurken, Partizan'ın finansal isteklerini karşılamaya razı olan kulüp Olympiakos oldu. Maccabi Tel Aviv de Jones ile yakından ilgilenen kulüpler arasındaydı. Ancak İsrail temsilcisi, Partizan'a bonservis bedeli ödemek istemedi.Jones'un ayrılığıyla birlikte Partizan, yerine gelecek oyuncuyu da belirledi. Sırp kulübü, kısa süre önce CSKA Moskova ile yollarını ayıran Tonye Jekiri'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.