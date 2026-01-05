05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Olympiakos'tan son hamle: Tyrique Jones

Olympiakos, Partizan'dan ayrılan pivot Tyrique Jones'u kadrosuna kattı.

Tyrique Jones, Partizan'dan ayrılarak kariyerine Olympiakos'un yolunu tuttu.

Yunan devi, Amerikalı pivotu kadrosuna katmak için Sırp temsilcisine bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.

Zeljko Obradovic'in ayrılışının ardından Sırbistan'da sorunlu bir dönem geçiren Jones'a Avrupa genelinde ciddi talep olurken, Partizan'ın finansal isteklerini karşılamaya razı olan kulüp Olympiakos oldu. Maccabi Tel Aviv de Jones ile yakından ilgilenen kulüpler arasındaydı. Ancak İsrail temsilcisi, Partizan'a bonservis bedeli ödemek istemedi.


JONES YERİNE TONYE JEKIRI

Jones'un ayrılığıyla birlikte Partizan, yerine gelecek oyuncuyu da belirledi. Sırp kulübü, kısa süre önce CSKA Moskova ile yollarını ayıran Tonye Jekiri'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
