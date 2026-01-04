İtalya Serie A'nın 18. haftasında Hellas Verona ile Torino karşı karşıya geldi. Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Torino 3-0'lık skorla kazandı.



Torino, 10. dakikada Victor Nelsson'un büyük hatası sonrası Giovanni Simeone ile öne geçti.



87. dakikada Cesare Casadei ve 90+1. dakikada Eybi Nije golleriyle, maçın skorunu belirledi.



Torino'da Emirhan İlkhan, maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.



Üst üste ikinci yenilgisini alan Verona, 12 puanda kaldı. Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Torino, puanını 23'e yükseltti.



Torino, gelecek hafta Udinese'yi konuk edecek. Verona ise Napoli deplasmanına gidecek.



