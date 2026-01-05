Galatasaray'ın büyük kozu: Leroy Sane

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.
Son 4 lig maçının 3'ünde gol atan ve 2 de asist yapan Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Türkiye Kupası'nda Başakşehir mücadelesinde de gol pasını vermişti.
Yükselen formuyla 2025'i noktalayan Alman yıldız, 2026'ya da kaldığı yerden başlamak istiyor.
EN ÖNEMLİ SİLAH SANE
Teknik direktör Okan Buruk'un, Trabzonspor derbisinde en önemli silahı Leroy Sane olacak.
Forvet arkasındaki üçlüde Leroy Sane'nin yanı sıra Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz olacak.
