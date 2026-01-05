05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
0-031'

Galatasaray'ın büyük kozu: Leroy Sane

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Trabzonspor derbisinde en önemli silahı Leroy Sane olacak.

calendar 05 Ocak 2026 10:26
Fotoğraf: AA
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

Son 4 lig maçının 3'ünde gol atan ve 2 de asist yapan Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Türkiye Kupası'nda Başakşehir mücadelesinde de gol pasını vermişti.

Yükselen formuyla 2025'i noktalayan Alman yıldız, 2026'ya da kaldığı yerden başlamak istiyor.

EN ÖNEMLİ SİLAH SANE

Teknik direktör Okan Buruk'un, Trabzonspor derbisinde en önemli silahı Leroy Sane olacak.

Forvet arkasındaki üçlüde Leroy Sane'nin yanı sıra Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz olacak. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
