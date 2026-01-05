Galatasaray'ın Ahmed Kutucu planı!

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ancak son oynanan karşılaşmalarda kendisini ufak da olsa gösterebilen Ahmet Kutucu'ya talipler var.
5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini ise 5 milyon euro olarak belirledi.
Galatasaray, Ahmed Kutucu'dan en az zararla çıkmak istiyor.
BU SEZON KUTUCU
Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.
5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini ise 5 milyon euro olarak belirledi.
Galatasaray, Ahmed Kutucu'dan en az zararla çıkmak istiyor.
BU SEZON KUTUCU
Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.