Galatasaray, Can Armando'yu bitiriyor

Yusuf Demir'le yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, gitmek isteyen Berkan Kutlu'nun ayrılığını duyurdu. Milli futbolcu, eski hocası Çağdaş Atan'ın ısrarıyla Konyaspor ile anlaştı. Ahmed Kutucu'nun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirleyen sarıkırmızılılar, mevcut kadrosunu koruma kararı aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarı planlamasında Mario Lemina ile Wilfried Singo'yu stoperde düşünüyor ve bu bölgede strateji değişti.
+2 kontenjanına uygun ve geleceğe yönelik fırsat hamlesi çıkarsa değerlendirilecek.
7 Ocak 2008 doğumlu Can Armando Güner'in 18 yaşına basması bekleniyor.
Türk statüsünde oynayacak genç hücum oyuncusu için Mönchengladbach'a 200-250 bin Euro yetiştirme parası ödenecek.
Can Armando, geçen sezon devre arasından beri Mönchengladbach U19'da oynuyor.
Annesi Arjantin asıllı Alman, babası Türk olan Can, Almanya, Arjantin ve Türkiye için oynama hakkına sahip.
Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarı planlamasında Mario Lemina ile Wilfried Singo'yu stoperde düşünüyor ve bu bölgede strateji değişti.
+2 kontenjanına uygun ve geleceğe yönelik fırsat hamlesi çıkarsa değerlendirilecek.
7 Ocak 2008 doğumlu Can Armando Güner'in 18 yaşına basması bekleniyor.
Türk statüsünde oynayacak genç hücum oyuncusu için Mönchengladbach'a 200-250 bin Euro yetiştirme parası ödenecek.
Can Armando, geçen sezon devre arasından beri Mönchengladbach U19'da oynuyor.
Annesi Arjantin asıllı Alman, babası Türk olan Can, Almanya, Arjantin ve Türkiye için oynama hakkına sahip.