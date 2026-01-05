05 Ocak
Kidd: "Cooper Flagg çaylak duvarını kabullenmeli"

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, çaylak oyuncusu Cooper Flagg'in son dönemde yaşadığı inişli çıkışlı performans bir endişe kaynağı değil, aksine gelişim sürecinin kaçınılmaz ve gerekli bir aşaması olduğunu söyledi.

Mavericks'in Houston Rockets ile karşılaşmasından önce basın mensuplarına konuşan Kidd, genç oyuncunun profesyonel seviyede ilk kez karşılaştığı sürekli zorluklarla nasıl başa çıktığını değerlendirdi.

"O kazanmaya odaklı biri, kazanmak istiyor," diyen Kidd, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sezonun erken bölümünde fark ettik ki, basketbol kariyerinde bu kadar çok maç kaybettiği bir dönem olmamış. Ama şunu anlamak gerekiyor; gerçekten büyük oyuncular kariyerlerinin başında kaybederler ve bu durum onları daha iyi olmaya iter… O şu anda 'iyi' olmanın değil, 'büyük' olmanın ne gerektirdiğini öğreniyor…"


Kidd, Flagg'in yaşadığı ve sıklıkla "çaylak duvarı" olarak adlandırılan sürecin fiziksel olduğu kadar zihinsel bir sınav da olduğunu vurguladı; bu sürecin ne görmezden gelinebileceğini ne de kaçınılabileceğini ifade etti.

"Buna dokunması gerekiyor. Hissetmesi, elinde tutması, kabullenmesi gerekiyor," diye açıklayan Kidd, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu tamamen zihinsel bir mesele. Büyük oyuncular bundan kaçmaz, aksine onunla yüzleşirler. Üzerinden, içinden ya da etrafından geçmenin bir yolunu bulurlar. Çünkü o engel yerinden oynamaz."

Kidd, eski Duke Blue Devils yıldızından, konfor alanını zorlayacak ve sorumluluk yükünü artıracak roller üstlenmesini özellikle talep etti.

"Tıpkı oyun kurucu oynamak gibi; rahatsız edici olacak ama o buna olumlu bir şekilde karşılık verdi," diyen Kidd, genç oyuncunun bu sürece verdiği tepkiden memnun olduğunu ifade etti.

İstatistikler ise bu konunun neden gündeme geldiğini açıkça gösteriyor. Flagg'in skor üretimi, beş maçlık bir süreçte belirgin şekilde geriledi. 23 Aralık'ta Denver Nuggets'a karşı 33 sayı atan genç oyuncu, Yeni Yıl Günü Philadelphia 76ers'a karşı oynanan ve kaybedilen maçta 5/15 isabetle yalnızca 12 sayıda kaldı.

Kidd'in bu açıklamalarının ardından Flagg, Rockets karşısında alınan 110–104'lük mağlubiyette 10 sayı üretti. Bununla birlikte yedi ribaund, altı asist, iki top çalma ve bir blokluk katkı sağlayarak çok yönlü bir performans ortaya koydu.

