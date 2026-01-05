Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, çaylak oyuncusu Cooper Flagg'in son dönemde yaşadığı inişli çıkışlı performans bir endişe kaynağı değil, aksine gelişim sürecinin kaçınılmaz ve gerekli bir aşaması olduğunu söyledi.Mavericks'in Houston Rockets ile karşılaşmasından önce basın mensuplarına konuşan Kidd, genç oyuncunun profesyonel seviyede ilk kez karşılaştığı sürekli zorluklarla nasıl başa çıktığını değerlendirdi.diyen Kidd, sözlerini şöyle sürdürdü:Kidd, Flagg'in yaşadığı ve sıklıkla "çaylak duvarı" olarak adlandırılan sürecin fiziksel olduğu kadar zihinsel bir sınav da olduğunu vurguladı; bu sürecin ne görmezden gelinebileceğini ne de kaçınılabileceğini ifade etti.diye açıklayan Kidd, sözlerine şöyle devam etti:Kidd, eski Duke Blue Devils yıldızından, konfor alanını zorlayacak ve sorumluluk yükünü artıracak roller üstlenmesini özellikle talep etti.diyen Kidd, genç oyuncunun bu sürece verdiği tepkiden memnun olduğunu ifade etti.İstatistikler ise bu konunun neden gündeme geldiğini açıkça gösteriyor. Flagg'in skor üretimi, beş maçlık bir süreçte belirgin şekilde geriledi. 23 Aralık'ta Denver Nuggets'a karşı 33 sayı atan genç oyuncu, Yeni Yıl Günü Philadelphia 76ers'a karşı oynanan ve kaybedilen maçta 5/15 isabetle yalnızca 12 sayıda kaldı.Kidd'in bu açıklamalarının ardından Flagg, Rockets karşısında alınan 110–104'lük mağlubiyette 10 sayı üretti. Bununla birlikte yedi ribaund, altı asist, iki top çalma ve bir blokluk katkı sağlayarak çok yönlü bir performans ortaya koydu.