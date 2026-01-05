Kocaelispor'da Vukovic dosyası kapanacak

Sezonun bitmesiyle birlikte yolların ayrılmasına karar verilen Josip Vukovic'in dosyası aylarca yapılmayan ödemelerinden dolayı FİFA'ya gitmişti.



Vukovic'e olan 250 bin Euro borcundan dolayı transfer tedbiri olan Kocaelispor'da bu durum olası yeni transferin önünde engel olmayacak.



Yeşil siyahlılar kadrosuna yeni bir ismi dahil etmeden Vukovic dosyasını kapatacak. (Kocaeli Gazetesi)



