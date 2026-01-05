05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Kocaelispor'da Vukovic dosyası kapanacak

Hırvat orta saha oyuncusu Josip Vukovic'in alacaklarından dolayı transfer tedbiri olan yeşil siyahlılar bu dosyası transfer döneminde kapatmayı hedefliyor.

calendar 05 Ocak 2026 13:47
Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'da Vukovic dosyası kapanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezonun bitmesiyle birlikte yolların ayrılmasına karar verilen Josip Vukovic'in dosyası aylarca yapılmayan ödemelerinden dolayı FİFA'ya gitmişti. 

Vukovic'e olan 250 bin Euro borcundan dolayı transfer tedbiri olan Kocaelispor'da bu durum olası yeni transferin önünde engel olmayacak.

Yeşil siyahlılar kadrosuna yeni bir ismi dahil etmeden Vukovic dosyasını kapatacak. (Kocaeli Gazetesi)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.