Balıkesirspor'un yıldızları kapışıldı

Balıkesirspor'dan mali sorunlar nedeniyle ayrılan yıldız oyuncular, ara transfer döneminde Erciyes 38 FSK ve Kütahyaspor başta olmak üzere birçok kulüp tarafından transfer edildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla Play-Off hattında 4'üncü sırada tamamlayan Balıkesirspor'da mali sıkıntılar nedeniyle takımın önemli isimleri ve Teknik Direktör Cem Kavçak devre arasında kulüpten ayrılırken, giden futbolcular transferde kapışıldı.

Kırmızı-beyazlılarda ilk yarıda 8 gol, 2 asistle oynayan santrfor Artun Akçakın ara transferde Erciyes 38 FSK'ya imza attı. Kayseri temsilcisinin Bal-Kes'ten ayrılan Hasan Gündoğdu ve Mehmet Bağcı'yla da ilgilendiği öğrenildi. Balıkesir'le aynı grupta lider olan Kütahyaspor ise ilk yarıda 2 gol atıp, 3 asist yapan 10 numara Bora Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

