05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Türk eskrimi 2025'i 128 madalyayla kapattı

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, 2025'te milli eskrimcilerin 49 altın dahil 128 madalya kazanması ve artan katılımla Türk eskriminin dönüm noktası yaşadığını belirtti.

calendar 05 Ocak 2026 13:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, milli eskrimcilerin 2025 yılında 128 madalya kazandığını, bu başarının Türk eskrimi adına dönüm noktası olduğunu söyledi.

Abdurrahman Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılının Türk eskrimi açısından hem sportif başarı hem de organizasyon gücü olarak çok verimli geçtiğini belirtti.

Karataş, "Milli sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında 49 altın, 25 gümüş ve 54 bronz olmak üzere toplam 128 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda 5. sırada yer aldık." dedi.


Sportif başarıların artan katılımla desteklendiğine dikkati çeken Karataş, "2025 yılında yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 106 uluslararası organizasyona bin 745 sporcumuz katılım sağladı. Türkiye'de düzenlenen 6 uluslararası organizasyona da 4 bin 671 sporcumuz katıldı. Bu sayede sporcularımız uluslararası deneyim kazandı. Federasyon olarak organizasyon kabiliyetimizi üst seviyeye taşıdık. Çok verimli bir yıl geçirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde eskrime ilginin her geçen yıl arttığını kaydeden Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lisanslı sporcu sayısımız 21 bini aştı. Aktif sporcu, antrenör ve hakem sayılarında da önemli artış söz konusu. Hedefimiz eskrimi ülke geneline yaymak, uluslararası arenada söz sahibi olmak ve Türk eskrimini kalıcı başarılarla daha ileriye taşımaktır. 2025 yılında elde edilen bu tablo, doğru planlama ve ortak emeğin bir sonucudur. İnşallah 2026 yılında da aynı başarıları elde edeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
