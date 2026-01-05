05 Ocak
Partizan, Fenerbahçe'nin eski uzununu aldı

Partizan, Tyrique Jones'un boşluğunu Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Tonye Jekiri ile doldurdu.

calendar 05 Ocak 2026 15:18
Fotoğraf: AA
Partizan, Fenerbahçe'nin eski uzununu aldı
Partizan, kısa süre önce ABD'li uzunu Tyrique Jones'u Olympiakos'a yolcu etmişti. Sırp ekibi, bu beklenen ayrılığın ardından uzun rotasyonunu tanıdık bir isimle güçlendirdi.

Partizan, CSKA Moskova'dan ayrılan 31 yaşındaki pivot Tonye Jekiri'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Tecrübeli oyuncuyla kaç senelik sözleşme imzalandığı ise belirtilmedi.

Daha önce ülkemizde sırasıyla Bandırma Kırmızı, Gaziantep ve Fenerbahçe Beko formalarını terleten Nijeryalı uzun, tek sezonluk Fenerbahçe serüveninin ardından 2023 yazında CSKA Moskova'nın yolunu tutmuştu.


2023 yazından bu yana kariyerini CSKA'da sürdüren Tonye Jekiri, bu sezon VTB Ligi'nde çıktığı 11 maçta 7.7 sayı, 4.7 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları ile oynuyordu.

 

