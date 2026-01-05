05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Spencer Dinwiddie, Bayern Münih'ten ayrıldı

32 yaşındaki Amerikalı guard Spencer Dinwiddie ile Bayern Münih, kişisel sebepler nedeniyle sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 05 Ocak 2026 12:19
Fotoğraf: Imago
Spencer Dinwiddie, Bayern Münih'ten ayrıldı
Bayern Münih, yeni yıla kadro değişikliğiyle girdi; Spencer Dinwiddie, Alman deviyle yollarını ayırdı.

32 yaşındaki oyun kurucu ile kulüp, sezon sonuna kadar geçerli olması planlanan sözleşmenin, kişisel koşullar nedeniyle karşılıklı anlaşmayla sona erdirilmesine karar verdi.

Kulübün sportif yönetiminin onayıyla Dinwiddie, ailesinde yaşanan ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle Noel'den kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü.


Dinwiddie, "Organizasyona, takıma ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Sezonun son dönemindeki zorlu sürece rağmen Münih'te kendimi çok rahat hissettim. Ne yazık ki şu anda oynamaya devam edebilecek durumda değilim." dedi.

Bayern Münih sportif direktörü Dragan Tarlac, "Spencer'a bize verdiği emek için teşekkür ediyoruz. Ancak bazen spordan daha önemli şeyler vardır. Sağlık her şeyin önündedir ve 2026 yılında Spencer ve ailesi için her şeyin iyi sonuçlanmasını içtenlikle diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerikalı gard, EuroLeague'de 11 maça çıktı ve maç başına 11,7 sayı ile 2,9 asist ortalamaları yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
