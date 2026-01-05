Spencer Dinwiddie, Bayern Münih'ten ayrıldı

Bayern Münih, yeni yıla kadro değişikliğiyle girdi; Spencer Dinwiddie, Alman deviyle yollarını ayırdı.
32 yaşındaki oyun kurucu ile kulüp, sezon sonuna kadar geçerli olması planlanan sözleşmenin, kişisel koşullar nedeniyle karşılıklı anlaşmayla sona erdirilmesine karar verdi.
Kulübün sportif yönetiminin onayıyla Dinwiddie, ailesinde yaşanan ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle Noel'den kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü.
Dinwiddie, "Organizasyona, takıma ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Sezonun son dönemindeki zorlu sürece rağmen Münih'te kendimi çok rahat hissettim. Ne yazık ki şu anda oynamaya devam edebilecek durumda değilim." dedi.
Bayern Münih sportif direktörü Dragan Tarlac, "Spencer'a bize verdiği emek için teşekkür ediyoruz. Ancak bazen spordan daha önemli şeyler vardır. Sağlık her şeyin önündedir ve 2026 yılında Spencer ve ailesi için her şeyin iyi sonuçlanmasını içtenlikle diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Amerikalı gard, EuroLeague'de 11 maça çıktı ve maç başına 11,7 sayı ile 2,9 asist ortalamaları yakaladı.
