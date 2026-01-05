Spencer Dinwiddie, Bayern Münih'ten ayrıldı

Bayern Münih, yeni yıla kadro değişikliğiyle girdi; Spencer Dinwiddie, Alman deviyle yollarını ayırdı.32 yaşındaki oyun kurucu ile kulüp, sezon sonuna kadar geçerli olması planlanan sözleşmenin, kişisel koşullar nedeniyle karşılıklı anlaşmayla sona erdirilmesine karar verdi.Kulübün sportif yönetiminin onayıyla Dinwiddie, ailesinde yaşanan ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle Noel'den kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü.dedi.Bayern Münih sportif direktörüifadelerini kullandı.Amerikalı gard, EuroLeague'de 11 maça çıktı ve maç başına 11,7 sayı ile 2,9 asist ortalamaları yakaladı.