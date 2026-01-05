05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Karadeniz ekiplerinin Samet Akaydin yarışı

Çaykur Rizespor ve A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli ismi Samet Akaydin için Samsunspor ve Trabzonspor devreye girdi. Çaykur Rizespor da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcuyu kadroda tutmak istiyor.

calendar 05 Ocak 2026 14:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karadeniz ekiplerinin Samet Akaydin yarışı
Süper Lig'de ikinci yarı öncesinde transfer dönemi resmen başlarken, takımların takviye çalışmaları devam ediyor.

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, Trabzonspor ve Samsunspor'un radarına girdi.

FATİH TEKKE KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

İkinci yarı öncesinde kadrosunu takviye etmek isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin tecrübeli savunmacıyı kadrosuna görmek istediği öğrenildi.

SAMSUNSPOR'DAN YAKIN TAKİP

Öte yandan Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Samsunspor da Samet Akaydin'in durumunu yakından takip ediyor.

RİZESPOR'DA KALMA İHTİMALİ YÜKSEK

Öte yandan tecrübeli savunmacının kulübü Çaykur Rizespor da Samet Akaydin'ı kadrosuna tutmak istiyor. Sezonun ilk yarısında 15'i Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 16 maça çıkan Samet Akaydin, takımına 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Samet Akaydin ile masaya oturan mavi-yeşillilerin, tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme konusunda büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

 

 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
