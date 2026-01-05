Karadeniz ekiplerinin Samet Akaydin yarışı

Süper Lig'de ikinci yarı öncesinde transfer dönemi resmen başlarken, takımların takviye çalışmaları devam ediyor.
Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, Trabzonspor ve Samsunspor'un radarına girdi.
FATİH TEKKE KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR
İkinci yarı öncesinde kadrosunu takviye etmek isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin tecrübeli savunmacıyı kadrosuna görmek istediği öğrenildi.
SAMSUNSPOR'DAN YAKIN TAKİP
Öte yandan Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Samsunspor da Samet Akaydin'in durumunu yakından takip ediyor.
RİZESPOR'DA KALMA İHTİMALİ YÜKSEK
Öte yandan tecrübeli savunmacının kulübü Çaykur Rizespor da Samet Akaydin'ı kadrosuna tutmak istiyor. Sezonun ilk yarısında 15'i Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 16 maça çıkan Samet Akaydin, takımına 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Samet Akaydin ile masaya oturan mavi-yeşillilerin, tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme konusunda büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.
