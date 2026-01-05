04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
1-2
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
3-1
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
0-1
04 Ocak
Alverca-Famalicao
1-0
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
2-2
04 Ocak
PSG-Paris FC
2-1
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
0-2
04 Ocak
Derby County-Wrexham
1-2
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
4-0
04 Ocak
Millwall-Swansea City
2-1
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
0-2
04 Ocak
Fas-Tanzanya
1-0
04 Ocak
Lorient-Metz
1-1
04 Ocak
Everton-Brentford
2-4
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
1-1
04 Ocak
Fulham-Liverpool
2-2
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
2-0
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
1-1
04 Ocak
M.City-Chelsea
1-1
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
5-1
04 Ocak
Mallorca-Girona
1-2
04 Ocak
Le Havre-Angers
2-1
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
1-1
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
1-0
04 Ocak
Verona-Torino
0-3
04 Ocak
Inter-Bologna
3-1
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-2
04 Ocak
Brest-Auxerre
2-0
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Sadettin Saran'dan takıma birlik mesajı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra'da futbolcularla bir araya gelerek "Siz sahaya odaklanın, saha dışı bizde" mesajı verdi.

calendar 05 Ocak 2026 09:06 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 09:45
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan takıma birlik mesajı!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, liglere verilen arada Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

Devam eden soruşturma süreci ve sezon sonu için alınan olağanüstü genel kurul kararı sonrasında takımı yalnız bırakmayan Saran, Samsunspor maçına hazırlanan oyunculara net bir mesaj verdi. Başkan Saran, futbolculardan yalnızca sahaya odaklanmalarını isterken, saha dışındaki tüm sürecin yönetim tarafından üstlenileceğini vurguladı.

"GERİSİ BİZİM İŞİMİZ"



Saran'ın oyunculara hitabında, "Siz sahaya odaklanın, gerisi bizim işimiz" dediği öğrenildi.

"SAHA DIŞI BİZDE!"

Fenerbahçe Başkanı, konuşmasının devamında ise kulübün duruşuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Burası Fenerbahçe. Paralar burada vaktinde ödenir. Siz sadece oyuna motive olun. Kazanırsınız, kaybedersiniz ama sahada yüzde yüzünüzü verin. Saha dışı bizde."




