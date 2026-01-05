Sadettin Saran'dan takıma birlik mesajı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, liglere verilen arada Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.



Devam eden soruşturma süreci ve sezon sonu için alınan olağanüstü genel kurul kararı sonrasında takımı yalnız bırakmayan Saran, Samsunspor maçına hazırlanan oyunculara net bir mesaj verdi. Başkan Saran, futbolculardan yalnızca sahaya odaklanmalarını isterken, saha dışındaki tüm sürecin yönetim tarafından üstlenileceğini vurguladı.



"GERİSİ BİZİM İŞİMİZ"

Saran'ın oyunculara hitabında,dediği öğrenildi.Fenerbahçe Başkanı, konuşmasının devamında ise kulübün duruşuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: