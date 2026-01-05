04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
1-2
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
3-1
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
0-1
04 Ocak
Alverca-Famalicao
1-0
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
2-2
04 Ocak
PSG-Paris FC
2-1
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
0-2
04 Ocak
Derby County-Wrexham
1-2
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
4-0
04 Ocak
Millwall-Swansea City
2-1
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
0-2
04 Ocak
Fas-Tanzanya
1-0
04 Ocak
Lorient-Metz
1-1
04 Ocak
Everton-Brentford
2-4
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
1-1
04 Ocak
Fulham-Liverpool
2-2
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
2-0
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
1-1
04 Ocak
M.City-Chelsea
1-1
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
5-1
04 Ocak
Mallorca-Girona
1-2
04 Ocak
Le Havre-Angers
2-1
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
1-1
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
1-0
04 Ocak
Verona-Torino
0-3
04 Ocak
Inter-Bologna
3-1
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-2
04 Ocak
Brest-Auxerre
2-0
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Luka 36 attı; Lakers, Grizzlies'e karşı geriden gelerek kazandı

Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 36 sayılık etkileyici performansıyla Memphis Grizzlies'i 120-114 mağlup etti.

calendar 05 Ocak 2026 09:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Luka 36 attı; Lakers, Grizzlies'e karşı geriden gelerek kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 36 sayılık etkileyici performansıyla Memphis Grizzlies'i 120-114 mağlup etti.

Bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Lakers, maçın son bölümünde ortaya koyduğu oyunla geri dönüşe imza atarak önemli bir galibiyet aldı.

Doncic, 36 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle oynayarak galibiyetin mimarı olurken, LeBron James de 26 sayı ve 10 asistle double-double yaparak takımına büyük katkı sağladı. Lakers'ta Jake LaRavia, eski takımı Grizzlies'e karşı 26 sayı üretirken, Deandre Ayton da 15 sayıyla skora destek verdi. Los Angeles ekibi, Memphis karşısında üç gün içinde oynadığı iki iç saha maçını da kazanmış oldu. Bu iki galibiyet, Lakers'ın önceki beş maçının dördünü kaybettiği bir sürecin ardından geldi.


Memphis cephesinde Jaylen Wells 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, çaylak oyuncu Cedric Coward 16 sayı ve 9 ribaund kaydetti. Ancak Coward, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının ardından forma giyemedi. Jaren Jackson Jr. 14 sayı üretirken, Jock Landale ise 13 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı. Bu sonuçla Grizzlies üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Memphis'te Ja Morant, baldır sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu karşılaşma, Morant'ın son 21 maçta kaçırdığı 15. maç oldu.

Lakers, bu galibiyeti Rui Hachimura'nın baldır sakatlığıyla üst üste üçüncü maçta da forma giyemediği, Austin Reaves'in ise aynı şekilde baldır sakatlığıyla dördüncü maçını kaçırdığı bir süreçte aldı.

Gecenin diğer sonuçları:

Detroit Pistons 114-110 Cleveland Cavaliers
Indiana Pacers 127–135 Orlando Magic
Denver Nuggets 115-127 Brooklyn Nets
New Orleans Pelicans 106–125 Miami Heat
Minnesota Timberwolves 141–115 Washington Wizards
Oklahoma City Thunder 105–108 Phoenix Suns
Milwaukee Bucks 115–98 Sacramento Kings

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.