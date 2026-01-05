Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 36 sayılık etkileyici performansıyla Memphis Grizzlies'i 120-114 mağlup etti.
Bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Lakers, maçın son bölümünde ortaya koyduğu oyunla geri dönüşe imza atarak önemli bir galibiyet aldı.
Doncic, 36 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle oynayarak galibiyetin mimarı olurken, LeBron James de 26 sayı ve 10 asistle double-double yaparak takımına büyük katkı sağladı. Lakers'ta Jake LaRavia, eski takımı Grizzlies'e karşı 26 sayı üretirken, Deandre Ayton da 15 sayıyla skora destek verdi. Los Angeles ekibi, Memphis karşısında üç gün içinde oynadığı iki iç saha maçını da kazanmış oldu. Bu iki galibiyet, Lakers'ın önceki beş maçının dördünü kaybettiği bir sürecin ardından geldi.
Memphis cephesinde Jaylen Wells 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, çaylak oyuncu Cedric Coward 16 sayı ve 9 ribaund kaydetti. Ancak Coward, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının ardından forma giyemedi. Jaren Jackson Jr. 14 sayı üretirken, Jock Landale ise 13 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı. Bu sonuçla Grizzlies üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.
Memphis'te Ja Morant, baldır sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu karşılaşma, Morant'ın son 21 maçta kaçırdığı 15. maç oldu.
Lakers, bu galibiyeti Rui Hachimura'nın baldır sakatlığıyla üst üste üçüncü maçta da forma giyemediği, Austin Reaves'in ise aynı şekilde baldır sakatlığıyla dördüncü maçını kaçırdığı bir süreçte aldı.
Gecenin diğer sonuçları:
Detroit Pistons 114-110 Cleveland Cavaliers
Indiana Pacers 127–135 Orlando Magic
Denver Nuggets 115-127 Brooklyn Nets
New Orleans Pelicans 106–125 Miami Heat
Minnesota Timberwolves 141–115 Washington Wizards
Oklahoma City Thunder 105–108 Phoenix Suns
Milwaukee Bucks 115–98 Sacramento Kings
