04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
0-282'
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
3-1
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
0-1
04 Ocak
Alverca-Famalicao
0-09'
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
2-2
04 Ocak
PSG-Paris FC
1-0DA
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
0-2
04 Ocak
Derby County-Wrexham
1-2
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
4-0
04 Ocak
Millwall-Swansea City
2-1
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
0-2
04 Ocak
Fas-Tanzanya
1-0
04 Ocak
Lorient-Metz
1-1
04 Ocak
Everton-Brentford
2-4
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
1-1
04 Ocak
Fulham-Liverpool
2-2
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
2-0
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
1-1
04 Ocak
M.City-Chelsea
1-1
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
5-1
04 Ocak
Mallorca-Girona
1-2
04 Ocak
Le Havre-Angers
2-1
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
0-040'
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
1-0
04 Ocak
Verona-Torino
0-3
04 Ocak
Inter-Bologna
1-0DA
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-2
04 Ocak
Brest-Auxerre
2-0
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Inter'den Frattesi için transfer mesajı

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Davide Frattesi için görüşmelere açık olduklarını söyledi.

calendar 04 Ocak 2026 23:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'den Frattesi için transfer mesajı
Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Davide Frattesi ile ilgili konuştu.

İtalyan ekibinde bu sezon az süre aldığı için hakkında ayrılık haberleri çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray iddiaları gündeme geldi.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor ile Süper Kupa'da oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada, İtalyan orta saha için girişimleri olmadığını söyledi.


Okan Buruk, "Transferi ne kadar gizlerseniz o kadar iyi ama maalesef ülkemizde zor. İlgilendiğimiz oyuncularla ilgili haberler çıkıyor ama ilgilenmediğimiz oyuncularla ilgili de haberler çıkıyor. Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil. Birçok oyuncu çıkıyor. Yüzde 20'si 30'u doğru ama diğerleri hiç bilmediğimiz, görüşmediğimiz oyuncular." dedi.

INTER'DEN TRANSFER MESAJI

Inter Başkanı Marotta da Frattesi için konuştu. Marotta, "Stratejimiz; bir oyuncu ayrılmak isterse, konuşmak ve durumu değerlendirmektir. Frattesi, şu anda bu durumda değil; ayrılmak istemiyor ve herhangi bir kulüpten resmi teklif almadı. Ancak görüşmelere açığız." diye konuştu.

26 yaşındaki İtalyan orta saha Frattesi, bu sezon Inter'de 15 maçta 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
