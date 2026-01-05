Yüksel Yıldırım'dan Musaba transferi için flaş açıklama

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferi ve kulübün bundan sonraki transfer stratejisiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Sıfır TV'ye konuşan Yıldırım, hem Musaba transferinin mali boyutunu hem de Anadolu kulüplerinin sürdürülebilirliği için izlenmesi gereken yolu anlattı.
"MUSABA BEDAVAYA GİTMİŞ GİBİ DURUYOR AMA..."
Yıldırım, Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferine ilişkin; "Musaba'yı Fenerbahçe bedavaya aldı. Türkiye Ligi'ni bilen, kendini ispat etmiş bir oyuncu. Fenerbahçe, Nene'ye ne kadar verdi? 17 mi, 18 milyon mu? O civarda bir rakam. Bana göre Musaba, Nene'den daha iyi bir oyuncu.
Bu rakamları görünce Musaba bizim gözümüzde bedavaya gitmiş gibi duruyor ama madalyonun bir de öbür yüzü var, 750 bin avroya aldığın bir oyuncuyu beş ay sonra 6 milyon avroya, KDV dâhil satmışsın. Bu benim için bir başarıdır." dedi.
"ANADOLU KULÜPLERİ BU ŞEKİLDE YAŞAMAK ZORUNDA"
Açıklamalarına devam eden Yıldırım, "Ben her sene böyle 5-6 oyuncu getirip satabilsem, kulübüm kendi ayakları üzerinde durur; para üreten bir kulüp hâline gelir.
Anadolu kulüpleri bu şekilde yaşamak zorunda. Aksi hâlde 30 yaşında oyuncular getirirsin, oynatırsın ama satış yapma şansın olmaz. Bu yüzden Samsunspor'un transfer politikasını artık tamamen genç oyuncular üzerine kaydırıyoruz. Başta karma bir yapı ile başladık ama yönümüz net." ifadelerini kullandı.
