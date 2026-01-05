Muslera'dan Ugarte'ye: 'Hiç düşünme, Galatasaray'a git'

Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için Manuel Ugarte öne çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle istediği Uruguaylı futbolcu için temaslar hız kazandı.
Ara transfer döneminde sınırlı hamle yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, önceliği merkez orta sahaya verdi. Stoper takviyesi sezon sonuna bırakılırken, Lemina'nın bu bölgede zaman zaman kullanılabileceği, Kaan Ayhan ve Singo'nun da yeterli görüldüğü öğrenildi.
Galatasaray, Manchester United forması giyen 24 yaşındaki Manuel Ugarte'yi opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin bonservis beklentisi 30 milyon Euro seviyesinde bulunurken, sarı-kırmızılılar oyuncuya yıllık 5 milyon euro garanti ücret teklif etti.
"HİÇ DÜŞÜNME, GALATASARAY'A GİT"
Transferde en kritik hamle ise Fernando Muslera'dan geldi. Galatasaray'ın efsane kaptanının vatandaşı Ugarte ile birebir görüşerek, "Hiç düşünme, Galatasaray'a git. Orada çok mutlu olursun" dediği öğrenildi.
Muslera'nın hem taraftar atmosferini hem de İstanbul'daki yaşamı anlatarak oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.
SOMUT GELİŞMELER BEKLENİYOR
Hafta içinde Ugarte transferinde somut gelişmeler beklenirken, Galatasaray'ın alternatif olarak Onyedika ile temaslarını da sürdürdüğü belirtildi.
