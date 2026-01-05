Süper Lig ekibinden Necip Uysal sürprizi: Teklife anında yanıt geldi

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Beşiktaş'tan Necip Uysal'a talip oldu.



Ajansspor'da yer alan habere göre, İstanbul ekibi, iki futbolcuya da transfer teklifini iletti. Necip Uysal'ın kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak istediği için teklife kabul etmediği belirtildi.



Beşiktaş'ta Necip Uysal, Mert Günok'la birlikte kadro dışı bırakılmış ve kendilerinden takım bulmaları istenmişti.

Necip Uysal kadro dışı kararı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini açıklamıştı.Deneyimli oyuncu paylaşımında,ifadelerini kullanmıştı.Fenerbahçe ise 12 Ekim 2025'te yaptığı açıklamayla Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.