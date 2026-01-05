05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Süper Lig ekibinden Necip Uysal sürprizi: Teklife anında yanıt geldi

Fatih Karagümrük, takımlarında kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve Necip Uysal'ı kadrosuna katmak istiyor. Necip Uysal'ın futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediği için teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Beşiktaş'tan Necip Uysal'a talip oldu. 

Ajansspor'da yer alan habere göre, İstanbul ekibi, iki futbolcuya da transfer teklifini iletti. Necip Uysal'ın kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak istediği için teklife kabul etmediği belirtildi.

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Mert Günok'la birlikte kadro dışı bırakılmış ve kendilerinden takım bulmaları istenmişti.



Necip Uysal kadro dışı kararı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini açıklamıştı.

NECİP UYSAL'IN AÇIKLAMASI

Deneyimli oyuncu paylaşımında, "Ben hayatımda siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN KADRO DIŞI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ise 12 Ekim 2025'te yaptığı açıklamayla Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
