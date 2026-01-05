Antalyaspor'da teknik direktör Uğurlu için imza töreni

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da, teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu için imza töreni düzenlendi.Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törende konuşan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Uğurlu ile yaklaşık 3 ay önce görüştüklerini belirterek yarım kalan süreci bugün tamamladıklarını söyledi.Devre arasında çok sayıda transfer yapmanın risklerine dikkati çeken Perçin, önceliklerinin mevcut oyuncu grubunun moralini ve özgüvenini yükseltmek olduğunu vurguladı.Takım içinde son günlerde yüzlerin güldüğünü ve futbolculardan teknik direktör konusunda oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Perçin, transfer politikasına ilişkindiye konuştu.Sami Uğurlu, takımı fiziksel ve mental anlamda yukarı taşımak için göreve başladığını dile getirdi.Çalıştırdığı kulüplerde zor dönemlerde görev aldığını vurgulayan Uğurlu,dedi.Göreve başladığı günden itibaren sorumluluğu üstlendiğini aktaran Uğurlu, kadro planlamasında özellikle hücum hattında eksiklikler bulunduğunu ifade etti.Uğurlu, şöyle devam etti:Oyun anlayışının hücum üzerine kurulu olduğunu anlatan Uğurlu, seyirciyi takıma çekebilmek için yüksek tempolu, geçiş oyununa dayalı ve sonuç odaklı bir futbol oynamaları gerektiğini belirtti.Bu arada kırmızı-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.İmza töreninin ardından ilk 15 dakikası basına açık antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.