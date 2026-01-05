05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

TOFAŞ'ın Şampiyonlar Ligi'ndekki rakibi Cholet Basket!

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Cholet Basket'i konuk edecek.

calendar 05 Ocak 2026 16:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TOFAŞ, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde 6 Ocak Salı günü Fransız temsilcisi Cholet Basket'i ağırlayacak. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre iki galibiyete ulaşan tarafın son 16 takım arasına kalacağı seride TOFAŞ Spor Salonu'nda yarın oynanacak ilk maç saat 20.00'de başlayacak.

Normal sezonda D Grubu'nu 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak play-in eleme turunda saha avantajının sahibi olan Bursa ekibi, bu turda C Grubu üçüncüsü Cholet Basket ile son 16'ya kalma mücadelesi verecek.



Taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak seride 1-0 öne geçmeyi hedefleyen Bursa temsilcisinde sakatlığı devam eden Lynn Kidd dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Müsabakayı Portekiz'den Julio Cesar Anaya Freile, İtalya'dan Lorenzo Baldini ve Polonya'dan Michal Proc hakem üçlüsü yönetecek.

Seride ikinci maç ise 8 Ocak'ta Fransa'da oynanacak.

Bu maçlar sonunda seride eşitlik olması durumunda ise kazanan 13-14 Ocak'ta Bursa'da oynanacak son maçta belli olacak

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
