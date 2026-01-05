Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda takıma katılan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."
Gaziantep FK, ayrılığı açıkladı: Badou Ndiaye
Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Samsunspor, Musaba'nın yerine istiyor: Bokele
-
9
Okan Buruk, iki ayrılığı açıkladı!
-
8
Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga: Teknik direktörler ve menajerler
-
7
Galatasaray'ın Ahmed Kutucu planı!
-
6
Galatasaray, Can Armando'yu bitiriyor
-
5
Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi!
-
4
Muslera'dan Ugarte'ye: "Hiç düşünme, Galatasaray'a git"
-
3
Galatasaray - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
-
2
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin alternatifini belirledi!
-
1
Domenico Tedesco'dan yönetime net talep: "Onu alın"
- 17:26 Inter anlaştı: Cancelo, Barcelona'yı bekliyor
- 17:15 Stuttgart'tan Jamie Leweling için 40 milyon euro'ya ret!
- 17:07 Bandırmaspor, Joao Amaral ve Kerim Alıcı'yı kadrosuna kattı
- 16:54 Beşiktaş'ın hazırlık maçındaki rakibi belli oldu!
- 16:22 Karşıyaka, Adem için Fenerbahçe'yi bekliyor
- 16:20 Cristiano Ronaldo'nun 1.2 milyar TL'lik yeni malikanesi
- 16:17 West Ham'dan 30 milyon Euro'luk transfer
- 16:14 TOFAŞ'ın Şampiyonlar Ligi'ndekki rakibi Cholet Basket!
- 16:11 Antalyaspor'da teknik direktör Uğurlu için imza töreni
- 16:08 Gaziantep FK, ayrılığı açıkladı: Badou Ndiaye
- 15:59 Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Beşiktaş sorusu!
- 15:37 Süper Lig ekibinden Necip Uysal sürprizi: Teklife anında yanıt geldi
- 15:33 Yüksel Yıldırım'dan Musaba transferi için flaş açıklama
- 15:18 Partizan, Fenerbahçe'nin eski uzununu aldı
- 15:06 Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 10 eksik
- 14:58 Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar resmen ayrıldı
- 14:52 Çaykur Rizespor'dan ayrılık açıklaması!
- 14:49 Premier Lig'de lider Arsenal puan farkını 6'ya çıkardı!
- 14:43 Goran Sasic: "Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Obradovic'e böyle davranmazdı"
- 14:38 Karadeniz ekiplerinin Samet Akaydin yarışı
- 14:18 Tammy Abraham'dan Fenerbahçe derbisi için açıklama!
- 14:17 Tom Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel açıklaması: "Şok olduk"
- 14:08 Fatih Karagümrük'te 4 futbolcuyla yollar ayrıldı
- 13:55 Altay ikinci yarıya zorlu seriyle başlıyor
- 13:55 Konyaspor'da 4 imza tamam: Sırada o 2 bölge kaldı!
- 13:53 Balıkesirspor'un yıldızları kapışıldı
- 13:52 Alanyaspor'dan transfer harekatı!
- 13:49 Muğlaspor'a sakat oyunculardan müjde geldi
- 13:47 Kocaelispor'da Vukovic dosyası kapanacak
- 13:43 Kocaelispor'dan TFF çıkarması!
- 13:40 Kocaelispor'da Samet Yalçın'a 1. Lig'den sürpriz talipler!
- 13:30 Süper Lig takımlarından Can Keleş'e kanca!
- 13:23 Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı şampiyonluğa odaklandı
- 13:21 Türk eskrimi 2025'i 128 madalyayla kapattı
- 13:15 VakıfBank'ta Cansu Özbay'ın bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi
- 13:11 Fenerbahçe ile Samsunspor 75. randevuda
- 13:10 Michael Porter Jr., Nets'teki geleceğine dair mesaj verdi
- 13:10 Durant, NBA'de kritik bir kural değişikliği bekliyor
- 13:09 Rockets: "Fred VanVleet sezonu kapatmadı"
- 13:08 Derrick Jones Jr., MCL burkulması nedeniyle en az 6 hafta yok
- 13:07 LeBron, tüm zamanların asist listesinde Chris Paul'u geride bıraktı
- 13:06 Kidd: "Cooper Flagg çaylak duvarını kabullenmeli"
- 12:59 Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi!
- 12:48 Beşiktaş'tan 18 milyon euroluk kanat hamlesi!
- 12:41 Trabzonspor ayrılığı duyurdu: Süper Lig ekibine imza attı
- 12:24 Olympiakos'tan son hamle: Tyrique Jones
- 12:23 Anthony Musaba: "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe"
- 12:19 Spencer Dinwiddie, Bayern Münih'ten ayrıldı
- 11:54 Türk Hava Yolları'nın konuğu Allianz MTV!
- 11:52 Berkan Kutlu'dan Galatasaray'a veda: "Hakkınızı helal edin"
- 11:50 Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
- 11:47 EuroLeague'de 6. kez çift maç haftası yaşanacak!
- 11:43 Beşiktaş GAİN'in konuğu Ratiopharm Ulm!
- 11:39 Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 7 eksik!
- 11:33 Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'ya konuk olacak
- 11:19 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Olympiakos
- 11:08 Fenerbahçe Medicana, Polonya deplasmanında
- 10:59 Sırp tenisçi Djokovic, kurucularından olduğu PTPA'dan ayrıldı
- 10:26 Galatasaray'ın büyük kozu: Leroy Sane
- 10:15 Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin alternatifini belirledi!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Inter anlaştı: Cancelo, Barcelona'yı bekliyor
Stuttgart'tan Jamie Leweling için 40 milyon euro'ya ret!
West Ham'dan 30 milyon Euro'luk transfer
Premier Lig'de lider Arsenal puan farkını 6'ya çıkardı!
Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi!
Atletico Madrid'e Sörloth yetmedi!
Paris Saint-Germain, derbide kazandı!
Inter'e yan bakılmıyor!
Inter'den Frattesi için transfer mesajı
Manchester City'ye 90+4'te şok!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9