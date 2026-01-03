Konyaspor, Deniz Türüç'ü açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlar kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başladı.



TÜMOSAN Konyaspor, kadrosuna Süper Lig'den önemli bir takviye yaptı.



Son olarak Başakşehir forması giyen Deniz Türüç, Konyaspor'a transfer oldu.



SÖZLEŞME 2.5 YILLIK



Yeşil-beyazlı ekip, 32 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.



SEZON PERFORMANSI



Deniz Türüç, sezonun ilk yarısında Rams Başakşehir formasıyla 12 maça çıkarken 1 asist yaptı.