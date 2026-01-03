03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-172'
03 Ocak
Wolves-West Ham United
2-030'
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-170'
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
0-014'
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
1-030'
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Aston Villa, evinde üç puanı üç golle aldı!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 20. hafta maçında sahasında Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti.

calendar 03 Ocak 2026 17:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 20. hafta maçında Aston Villa, Nottingham Forest'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Aston Villa, 3-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 45+1'de Ollie Watkins ve 49 ile 73. dakikalarda John McGinn kaydetti.

Nottingham Forest'ın tek golünü ise dakika 61'de Morgan Gibbs White attı.

Bu sonucun ardından Aston Villa, puanını 42 yaptı. Nottingham Forest, 18 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Aston Villa, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, West Ham'a konuk olacak.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
