03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
0-06'
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
17:00
03 Ocak
Wolves-West Ham United
18:00
03 Ocak
Genoa-Pisa
17:00
03 Ocak
Como-Udinese
1-046'
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
18:15
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
16:00
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
18:00
03 Ocak
Celtic-Rangers
0-04'

Trabzonspor, Oulai için rekor bonservis belirledi

Sezon başında kadroya katılan 19 yaşındaki Christ Inao Oulai için Atalanta'nın 30 milyon euroluk teklifini reddeden Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcuya 50 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

calendar 03 Ocak 2026 14:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Oulai için rekor bonservis belirledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Christ Inao Oulai, değerini her geçen gün katlıyor.
 
Avrupa'nın da yakından takip ettiği futbolcu için Atalanta'nın 30 milyon euroluk teklifi masaya koyduğu belirtiliyordu.
 
İtalyan ekibinin teklifini reddeden bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcu için Türk futbol tarihine geçecek bir bonservis belirledi.
 
Trabzonspor'un Oulai için 50 milyon euro istediği ifade edildi. Oulai bu rakama transfer olması durumunda Süper Lig'de forma giyip bonservisine en yüksek para ödenen futbolcu olacak.
 
Genç futbolcu bu sezon 10 maça çıktı ve 2 gol-3 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Oulai'nin Trabzonspor ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.