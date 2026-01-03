Trabzonspor, Oulai için rekor bonservis belirledi

Trabzonspor 'un sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Christ Inao Oulai, değerini her geçen gün katlıyor.

Avrupa'nın da yakından takip ettiği futbolcu için Atalanta'nın 30 milyon euroluk teklifi masaya koyduğu belirtiliyordu.

İtalyan ekibinin teklifini reddeden bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcu için Türk futbol tarihine geçecek bir bonservis belirledi.

Trabzonspor'un Oulai için 50 milyon euro istediği ifade edildi. Oulai bu rakama transfer olması durumunda Süper Lig'de forma giyip bonservisine en yüksek para ödenen futbolcu olacak.

Genç futbolcu bu sezon 10 maça çıktı ve 2 gol-3 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Oulai'nin Trabzonspor ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.