Fenerbahçe, Musaba'nın lisansını çıkardı!

Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın lisansının çıkarıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

calendar 03 Ocak 2026 14:39 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 14:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk takviyesini yaptı. Sarı lacivertliler Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın transferinde mutlu sona ulaştı. 

Antony Musaba sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Testlerde herhangi bir problem görülmeyen Hollandalı kanat oyuncusu daha sonra takım ile tanışmak için Samandıra'ya geçti.

LİSANSI ÇIKTI



Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödedi. 4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 1.4 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.

Samsunspor daha önce kulüple ilişkisini fiilen kesen Anthony Musaba ile ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. 2 Ocak Cuma günü ise Hollandalı futbolcunun Samsunspor'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

PERFORMANSI

Musaba, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.

TRANSFERLİ F.BAHÇE 11'İ KURMAK İÇİN TIKLA!




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
