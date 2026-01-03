Fenerbahçe, Musaba'nın lisansını çıkardı!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk takviyesini yaptı. Sarı lacivertliler Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın transferinde mutlu sona ulaştı.



Antony Musaba sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Testlerde herhangi bir problem görülmeyen Hollandalı kanat oyuncusu daha sonra takım ile tanışmak için Samandıra'ya geçti.



LİSANSI ÇIKTI





Musaba, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.

Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödedi. 4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 1.4 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.Samsunspor daha önce kulüple ilişkisini fiilen kesen Anthony Musaba ile ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. 2 Ocak Cuma günü ise Hollandalı futbolcunun Samsunspor'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.