Galatasaray, Noa Lang için resmi görüşmelere başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı kulübün, Napoli forması giyen Hollandalı yıldız Noa Lang için harekete geçtiği öğrenildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Noa Lang'ın temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.
Yönetimin, hücum hattını güçlendirmek adına 26 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer listesinin üst sıralarına aldığı belirtiliyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Napoli formasıyla 21 maça çıkan Noa Lang, 1 gol kaydetti.