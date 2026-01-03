Arda Turan'lı Shakhtar'dan sürpriz: Kaua Elias

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Fluminense'den Kaua Elias'ı yaklaşık bir yıl önce 17 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.Brezilyalı gazeteci Fred Soares'in haberine göre, genellikle Güney Amerika'dan oyuncu transfer eden Shakhtar Donetsk bu kez farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor.Haberde, bu sezon Güney Amerika'da kupalara adeta ambargo koyan Flamengo'nun, Shakhtar'ın 19 yaşındaki forveti Kaua Elias'ı transfer etmek istediği belirtildi. İddialara göre kırmızı-siyahlı kulüp, bu transferi sonuçlandırmak için 22 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.2024 yılının şubat ayından bu yana Shakhtar Donetsk forması giyen Kaua Elias, çıktığı 36 maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı. Genç futbolcunun Ukrayna temsilcisiyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar sürüyor.