03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-172'
03 Ocak
Wolves-West Ham United
2-030'
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-170'
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
0-014'
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
1-030'
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Arda Turan'lı Shakhtar'dan sürpriz: Kaua Elias

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'te forma giyen 19 yaşındaki Kaua Elias için Flamengo'nun 22 milyon euro bonservis bedeliyle transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

calendar 03 Ocak 2026 17:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Fluminense'den Kaua Elias'ı yaklaşık bir yıl önce 17 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Brezilyalı gazeteci Fred Soares'in haberine göre, genellikle Güney Amerika'dan oyuncu transfer eden Shakhtar Donetsk bu kez farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor.

Haberde, bu sezon Güney Amerika'da kupalara adeta ambargo koyan Flamengo'nun, Shakhtar'ın 19 yaşındaki forveti Kaua Elias'ı transfer etmek istediği belirtildi. İddialara göre kırmızı-siyahlı kulüp, bu transferi sonuçlandırmak için 22 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.


2024 yılının şubat ayından bu yana Shakhtar Donetsk forması giyen Kaua Elias, çıktığı 36 maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı. Genç futbolcunun Ukrayna temsilcisiyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar sürüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
