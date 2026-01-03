03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-172'
03 Ocak
Wolves-West Ham United
2-030'
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-170'
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
0-014'
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
1-030'
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Fenerbahçe maçı öncesi Samsunspor'a Emre Kılınç şoku!

Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Samsunspor'a Emre Kılınç'tan kötü haber geldi...

03 Ocak 2026 18:10 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 18:13
Fenerbahçe maçı öncesi Samsunspor'a Emre Kılınç şoku!
Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Samsunspor'da futbolcu Emre Kılınç'ın sağ baldırında kas yaralanması tespit edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın, Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubundan sakatlık yaşadığı belirtildi.

10-12 HAFTA YOK

Oyuncuya yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edildiği aktarılarak, "Mevcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10-12 hafta olması öngörülmektedir. Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa yarı final maçı, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.


 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
