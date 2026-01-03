Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba için açıklamalarda bulundu.
"DUYGU İLE MANTIK ARASINDA..."
25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun ilk maçını Samsunspor'a karşı oynayacak olmasının hatırlatılması üzerine Yüksel Yıldırım, Erdem Açıkgöz'e yaptığı açıklamada "Musaba, bize karşı Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak. Bu, onun için de duygusal bir maç olacak. Duygu ile mantık arasında gidip gelecektir ancak sonuçta profesyonel bir oyuncu; sahaya çıkıp görevini yapacaktır." dedi.
"MUSABA'YA MESAJ ATTIM VE..."
Ayrılış süreci hakkında konuşan Yüksel Yıldırım "Musaba'yı Samsunspor'a kazandıran benim, beni baba gibi sever. Kendisine yeni yıl mesajı attım ve şans diledim. Ancak yaptığı yanlışları da söyledim. Biz güzel bir şekilde ayrılmak isterdik." ifadelerini kullandı.
"SADETTİN SARAN İLE MESAJLAŞTIK"
Yüksel Yıldırım ayrıca "Fenerbahçe iki katı maaş teklif edince, transfer hayatının fırsatını değerlendirdi. Sadettin Saran ile de mesajlaştık; aramızda hiçbir olumsuzluk yok. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Hem Fenerbahçe'ye hem de Musaba'ya teşekkür mesajı yayımlayacağız." dedi.
