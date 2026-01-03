Haber Tarihi: 03 Ocak 2026 14:33 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 14:33

ABD Delta Force Nedir? Gölgelerdeki Elit Birlik

ABD ordusunun en gizli ve en yetenekli birimlerinden biri olan Delta Force, dünya genelinde gerçekleştirdiği kritik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Varlığı uzun yıllar boyunca Pentagon tarafından resmi olarak kabul edilmeyen bu gölge birlik, sadece "en iyilerin en iyisi" olarak seçilen askerlerden oluşuyor. İşte ABD'nin terörle mücadeledeki en keskin kılıcı Delta Force hakkında merak edilen tüm detaylar:

ABD Delta Force Nedir? Gölgelerdeki Elit Birlik
Abone Ol
Dünyanın en elit birliklerinden biri: Delta Force. Kurucusu Charles Beckwith'ten en ünlü operasyonlarına kadar Delta Force (1st SFOD-D) dosyasını açıyoruz.
Savunma dünyasında resmi adıyla 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D) olarak bilinen Delta Force, Amerikan ordusunun en seçkin özel harekat birimidir. "The Unit" (Birim) veya "D-Boys" olarak da anılan bu grup, doğrudan Ortak Özel Harekat Komutanlığı'na (JSOC) bağlı olarak çalışır. Delta Force, her ne kadar popüler kültürde filmler ve oyunlarla tanınsa da, gerçek hayattaki operasyonlarının çoğu "çok gizli" kategorisinde kalmaya devam etmektedir. İşte bu efsanevi birimin perde arkası...

DELTA FORCE'UN TARİHÇESİ VE KURULUŞU
Delta Force, 1970'li yıllarda artan küresel terör olaylarına bir yanıt olarak 19 Kasım 1977 tarihinde kurulmuştur. Birimin mimarı olan Albay Charles Beckwith, İngiliz Özel Hava Servisi (SAS) ile birlikte görev yapmış ve orada gördüğü disiplinli ve esnek yapıyı ABD ordusuna taşımak istemiştir. 1980 yılında İran'daki rehine krizi için düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanan "Kartal Pençesi Operasyonu", birimin kamuoyu tarafından duyulan ilk büyük girişimi olmuştur.

DELTA FORCE'UN TEMEL GÖREVLERİ NELERDİR?
Bu birim, konvansiyonel orduların yetersiz kaldığı veya aşırı hassas müdahale gerektiren durumlarda devreye girer:

Terörle Mücadele: Dünya genelindeki terör örgütlerine karşı gizli operasyonlar yürütmek.

Rehine Kurtarma: Yüksek riskli ortamlarda Amerikan vatandaşlarını veya stratejik isimleri kurtarmak.

Yüksek Değerli Hedeflerin Ele Geçirilmesi: Terör liderlerini etkisiz hale getirmek (Örn: Saddam Hüseyin'in yakalanması ve Ebu Bekir el-Bağdadi operasyonu).

Doğrudan Eylem ve Sabotaj: Düşman hatlarının gerisinde stratejik noktaları imha etmek.


KİMLER DELTA FORCE OLABİLİR? SEÇİM SÜRECİ
Delta Force'a katılmak dünyanın en zorlu sınavlarından biri kabul edilir. Adaylar genellikle Ranger veya Yeşil Bereliler (Green Berets) arasından seçilir:

Fiziksel Testler: Çok ağır yüklerle, engebeli arazilerde tek başına pusula ve harita kullanarak kilometrelerce yürümeyi kapsayan zorlu etaplar.

Psikolojik Değerlendirme: Adayın baskı altında doğru karar verme yetisi ve zihinsel dayanıklılığı en ince ayrıntısına kadar ölçülür.

Gizlilik: Bir Delta operatörü olduktan sonra askerlerin sakal bırakmasına, saçlarını uzatmasına ve sivil kıyafetlerle görev yapmasına izin verilir. Bu, onların toplum içinde fark edilmemelerini sağlar.

EN ÜNLÜ OPERASYONLARI
Delta Force, tarih boyunca birçok kilit rolde yer almıştır:

1989 Panama İşgali: Diktatör Manuel Noriega'nın yakalanması.

1993 Mogadişu: "Kara Şahin Düştü" filmiyle hafızalara kazınan Somali operasyonu.

2003 Irak: Saddam Hüseyin'in bir sığınakta ele geçirilmesi (Kızıl Şafak Operasyonu).

2019 Suriye: IŞİD lideri Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği baskı

2026 Venezuela: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de beklenmedik En-Nesyri gelişmesi! Fenerbahçe Fenerbahçe'de beklenmedik En-Nesyri gelişmesi!
Victor Osimhen'in doğum günü hediyesi olay oldu! Galatasaray Victor Osimhen'in doğum günü hediyesi olay oldu!
Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! Fenerbahçe Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!
Yüksel Yıldırım: 'Musaba ve Sadettin Saran'a mesaj attım' Türkiye Transferler Yüksel Yıldırım: "Musaba ve Sadettin Saran'a mesaj attım"
Sneijder'den Galatasaray'a transfer önerisi: 'Buruk'un tarzına uygun' Galatasaray Sneijder'den Galatasaray'a transfer önerisi: "Buruk'un tarzına uygun"
Fenerbahçe, Musaba'nın lisansını çıkardı! Fenerbahçe Fenerbahçe, Musaba'nın lisansını çıkardı!
Trabzonspor, Oulai için rekor bonservis belirledi Trabzonspor Trabzonspor, Oulai için rekor bonservis belirledi
Trabzonspor, Ahmed Kutucu transferinde formülü belirledi Trabzonspor Trabzonspor, Ahmed Kutucu transferinde formülü belirledi
Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Eyüp Aydın açıklaması Samsunspor Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Eyüp Aydın açıklaması
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Milan'dan Nkunku için Fenerbahçe açıklaması!
2
Fenerbahçe'nin de istediği yıldız için Galatasaray önde!
3
Mourinho'dan Rafa Silva ve Batagov açıklaması
4
Yüksel Yıldırım: "Musaba ve Sadettin Saran'a mesaj attım"
5
Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesini feshetti!
6
Galatasaray, Noa Lang için resmi görüşmelere başladı
7
Gökhan İnler'den Semih Kılıçsoy açıklaması

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.