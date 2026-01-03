ABD Delta Force Nedir? Gölgelerdeki Elit Birlik

Dünyanın en elit birliklerinden biri: Delta Force. Kurucusu Charles Beckwith'ten en ünlü operasyonlarına kadar Delta Force (1st SFOD-D) dosyasını açıyoruz.

Savunma dünyasında resmi adıyla 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D) olarak bilinen Delta Force, Amerikan ordusunun en seçkin özel harekat birimidir. "The Unit" (Birim) veya "D-Boys" olarak da anılan bu grup, doğrudan Ortak Özel Harekat Komutanlığı'na (JSOC) bağlı olarak çalışır. Delta Force, her ne kadar popüler kültürde filmler ve oyunlarla tanınsa da, gerçek hayattaki operasyonlarının çoğu "çok gizli" kategorisinde kalmaya devam etmektedir. İşte bu efsanevi birimin perde arkası...

Delta Force, 1970'li yıllarda artan küresel terör olaylarına bir yanıt olarak 19 Kasım 1977 tarihinde kurulmuştur. Birimin mimarı olan Albay Charles Beckwith, İngiliz Özel Hava Servisi (SAS) ile birlikte görev yapmış ve orada gördüğü disiplinli ve esnek yapıyı ABD ordusuna taşımak istemiştir. 1980 yılında İran'daki rehine krizi için düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanan "Kartal Pençesi Operasyonu", birimin kamuoyu tarafından duyulan ilk büyük girişimi olmuştur.

Bu birim, konvansiyonel orduların yetersiz kaldığı veya aşırı hassas müdahale gerektiren durumlarda devreye girer:

Terörle Mücadele: Dünya genelindeki terör örgütlerine karşı gizli operasyonlar yürütmek.

Rehine Kurtarma: Yüksek riskli ortamlarda Amerikan vatandaşlarını veya stratejik isimleri kurtarmak.

Yüksek Değerli Hedeflerin Ele Geçirilmesi: Terör liderlerini etkisiz hale getirmek (Örn: Saddam Hüseyin'in yakalanması ve Ebu Bekir el-Bağdadi operasyonu).

Doğrudan Eylem ve Sabotaj: Düşman hatlarının gerisinde stratejik noktaları imha etmek.

Delta Force'a katılmak dünyanın en zorlu sınavlarından biri kabul edilir. Adaylar genellikle Ranger veya Yeşil Bereliler (Green Berets) arasından seçilir:

Fiziksel Testler: Çok ağır yüklerle, engebeli arazilerde tek başına pusula ve harita kullanarak kilometrelerce yürümeyi kapsayan zorlu etaplar.

Psikolojik Değerlendirme: Adayın baskı altında doğru karar verme yetisi ve zihinsel dayanıklılığı en ince ayrıntısına kadar ölçülür.

Gizlilik: Bir Delta operatörü olduktan sonra askerlerin sakal bırakmasına, saçlarını uzatmasına ve sivil kıyafetlerle görev yapmasına izin verilir. Bu, onların toplum içinde fark edilmemelerini sağlar.

Delta Force, tarih boyunca birçok kilit rolde yer almıştır:

1989 Panama İşgali: Diktatör Manuel Noriega'nın yakalanması.

1993 Mogadişu: "Kara Şahin Düştü" filmiyle hafızalara kazınan Somali operasyonu.

2003 Irak: Saddam Hüseyin'in bir sığınakta ele geçirilmesi (Kızıl Şafak Operasyonu).

2019 Suriye: IŞİD lideri Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği baskı



2026 Venezuela: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması

