Haber Tarihi: 03 Ocak 2026 16:26 -
Güncelleme Tarihi:
03 Ocak 2026 16:26
Güller ve Günahlar Bugün Bu Akşam Var mı? 3 Ocak 2026
Güller ve Günahlar bu akşam var mı? 3 Ocak 2026 Kanal D yayın akışı ve Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı haberimizde.
Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar, normal şartlarda her Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ancak yılbaşı haftası nedeniyle televizyon kanallarının dizi çekimlerine ara vermesi ve reklam anlaşmaları süreci, Güller ve Günahlar'ın yayın takvimini de etkiledi. Dizinin takipçileri, heyecanla beklenen 13. bölümün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. İşte Kanal D'nin bugünkü yayın planı...
GÜLLER VE GÜNAHLAR BUGÜN YAYINLANACAK MI? (3 OCAK CUMARTESİ)Kanal D'nin 3 Ocak 2026 tarihli yayın akışına göre; Güller ve Günahlar bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Yılbaşı haftası dolayısıyla dizinin yayınına bir haftalık ara verildi. Dizinin yayın saatinde ise Kanal D ekranlarında "Düşüş" isimli sinema filmi izleyiciyle buluşacak.GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?Serhat ve Zeynep'in sürükleyici hikayesini konu alan dizinin bir sonraki bölümü için bekleyiş çok uzun sürmeyecek.Yeni Bölüm Tarihi: Güller ve Günahlar 13. bölüm, 10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.3 OCAK 2026 KANAL D YAYIN AKIŞIBugün Kanal D ekranlarında yer alan programların listesi şu şekildedir:13:00 Arda'nın Mutfağı14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı (Yerli Sinema)16:00 Aşk Şarkısı (Yerli Sinema)
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu20:00 Düşüş (Yabancı Sinema - Yeni Bölüm Yerine)22:15 Düşüş (Tekrar)Dizinin 13. bölüm fragmanında; Serhat'ın Zeynep'i korumak için aldığı riskler ve otelde yaşanan sarsıcı olaylar şimdiden büyük merak uyandırmış durumda.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.