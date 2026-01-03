Güller ve Günahlar Bugün Bu Akşam Var mı? 3 Ocak 2026

Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar, normal şartlarda her Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ancak yılbaşı haftası nedeniyle televizyon kanallarının dizi çekimlerine ara vermesi ve reklam anlaşmaları süreci, Güller ve Günahlar'ın yayın takvimini de etkiledi. Dizinin takipçileri, heyecanla beklenen 13. bölümün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. İşte Kanal D'nin bugünkü yayın planı...

Kanal D'nin 3 Ocak 2026 tarihli yayın akışına göre; Güller ve Günahlar bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Yılbaşı haftası dolayısıyla dizinin yayınına bir haftalık ara verildi. Dizinin yayın saatinde ise Kanal D ekranlarında "Düşüş" isimli sinema filmi izleyiciyle buluşacak.

Serhat ve Zeynep'in sürükleyici hikayesini konu alan dizinin bir sonraki bölümü için bekleyiş çok uzun sürmeyecek.

Yeni Bölüm Tarihi: Güller ve Günahlar 13. bölüm, 10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

Bugün Kanal D ekranlarında yer alan programların listesi şu şekildedir:

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı (Yerli Sinema)

16:00 Aşk Şarkısı (Yerli Sinema)

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Düşüş (Yabancı Sinema - Yeni Bölüm Yerine)

22:15 Düşüş (Tekrar)

Dizinin 13. bölüm fragmanında; Serhat'ın Zeynep'i korumak için aldığı riskler ve otelde yaşanan sarsıcı olaylar şimdiden büyük merak uyandırmış durumda.