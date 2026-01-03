Taşacak Bu Deniz Bugün, Bu Akşam Var mı? 2026

Haber Tarihi: 03 Ocak 2026 11:41 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 11:41

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı ve Taşacak Bu Deniz 13. bölüm ne zaman sorusunun yanıtı.

TRT 1'in büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, her hafta cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ancak yılbaşı haftası nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışında yaptığı değişiklikler, dizinin takipçilerini "Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, bugün yayınlanacak mı?" sorusuna yöneltti. Normal şartlarda cuma akşamları yayınlanan dizinin, 3 Ocak Cumartesi günü ekranda olup olmayacağı merak konusu. İşte 3 Ocak 2026 Cumartesi TRT 1 yayın akışı ve Taşacak Bu Deniz 13. bölüm tarihi...
TAŞACAK BU DENİZ BUGÜN YAYINLANACAK MI? (3 OCAK CUMARTESİ)
Taşacak Bu Deniz dizisi, haftalık yayın takvimine göre her hafta Cuma günleri saat 20.00'de ekrana gelmektedir. Bu nedenle dizi, 3 Ocak Cumartesi günü yayınlanmayacaktır. Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında genellikle "Gönül Dağı" dizisi izleyiciyle buluşmaktadır.

DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK, NE ZAMAN?
Dizinin 2 Ocak Cuma akşamı yayınlanması gereken 13. bölümü, yılbaşı haftası nedeniyle dizi çekimlerine ve yayınlarına verilen ara sebebiyle ekrana gelmemiştir. Kanalların reklam anlaşmaları ve yılbaşı tatili düzenlemeleri doğrultusunda birçok dizi bu hafta yeni bölümlerine ara vermiştir.

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Ne Zaman? Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü, bir haftalık aranın ardından 9 Ocak 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacaktır.

3 OCAK 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI
Bugün TRT 1 ekranlarında dizinin yerine veya devamında şu programların yer alması beklenmektedir:

20.00: Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

00.15: Pelin Çift İle Gündem Ötesi

03.30: Kasaba Doktoru (Tekrar)


Dizinin 13. bölüm fragmanı yayınlanmış olup, Adil ve Esme arasındaki gerilimin tırmandığı yeni bölüm 9 Ocak'ta kaldığı yerden devam edecektir.
