Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Eyüp Aydın açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Eyüp Aydın'ın durumu hakkında açıklama yaptı.
Erdem Açıkgöz'e konuşan Yüksel Yıldırım, "Eyüp, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuzda yer alıyor. Samsunspor taraftarının tepkilerinden olumsuz etkilendi, morali bozuldu." ifadelerini kullandı.
Eyüp Aydın'ın bonservesini istediğini die getiren Yıldırım, "Türkiye'ye döndüğümde görüşeceğim. Eğer Samsunspor'da kalmak isterse, sezon sonunda Galatasaray'dan bonservisini alacağım." dedi.