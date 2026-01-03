Venezuela Müslüman mı? Venezuela'nın Dini Yapısı Nedir?

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela, son yıllarda Türkiye ile gelişen siyasi ve ekonomik iş birlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yakınlaşma, vatandaşların "Venezuela'da Müslüman var mı, halkın dini inancı nedir?" gibi soruları sormasına neden oldu. Hristiyanlığın baskın olduğu bir kültürel yapıya sahip olan ülkede, azınlık inanç grupları da toplumsal hayatın önemli bir parçası. İşte başkent Caracas'tan Margarita Adası'na kadar Venezuela'nın inanç dünyasına dair bilinmesi gerekenler...

Venezuela bir İslam ülkesi değildir. Anayasal olarak laik bir devlet yapısına sahip olan Venezuela'nın büyük çoğunluğu Hristiyan'dır. Ancak ülkede, toplumsal ve ekonomik hayatta oldukça aktif olan ve sayıları 100 bin ile 130 bin arasında tahmin edilen bir Müslüman topluluğu yaşamaktadır. Bu oran, toplam nüfusun yaklaşık %0,4 ile %1'ine tekabül etmektedir.

Venezuela'da dini yapı oldukça homojen olsa da, göçlerle birlikte çeşitlilik kazanmıştır. 2026 yılı öngörülerine ve güncel verilere göre ülkedeki inanç dağılımı şu şekildedir:

Katolikler: Nüfusun yaklaşık %70-80'ini oluşturur. Ülkenin kültürel ve tarihi mirası tamamen Katolik gelenekleri üzerine kuruludur.

Protestanlar (Evanjelikler): Son yıllarda %15-20 seviyelerine ulaşarak ülkede en hızlı büyüyen dini grup olmuşlardır.

Diğer İnançlar: Müslümanlar, Yahudiler ve Budistler toplamda yaklaşık %3'lük bir dilimi oluşturur.

İnançsızlar: Ateist ve agnostiklerin oranı ise %5-10 civarındadır.

Venezuela'daki Müslümanların büyük bir kısmı 19. ve 20. yüzyıllarda bölgeye göç eden Arap kökenli ailelerden oluşmaktadır.

Lübnan, Suriye ve Filistin: Müslüman nüfusun omurgasını bu ülkelerden gelen göçmenler oluşturur.

Türk Nüfusu: Az sayıda da olsa Türk vatandaşları ve Osmanlı döneminde göç edenlerin torunları bulunmaktadır.

Yerleşim: Müslüman nüfusun en yoğun olduğu yerler başkent Caracas ve ticari faaliyetlerin yoğun olduğu Margarita Adası'dır.

Venezuela, İslam mimarisi açısından kıtada önemli bir yere sahiptir. Başkent Caracas'ta bulunan Şeyh İbrahim El-İbrahim Camii, Latin Amerika'nın en büyük ikinci camisidir. Ayrıca 113 metrelik minaresiyle, Batı yarımkürenin en yüksek minaresine sahip olma özelliğini taşımaktadır.