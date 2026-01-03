Haber Tarihi: 03 Ocak 2026 13:21 -
Sigaraya zam geldi mi 2026? Ocak güncel sigara fiyatları
2026 sigara zammı son dakika! 3 Ocak bugün sigaraya zam geldi mi? ÖTV artışı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi haberimizde.
2026 yılına girilmesiyle birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme, tütün ürünleri fiyatlarına doğrudan yansıdı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigara ve alkollü içeceklerde maktu vergi tutarları %7,95 oranında artırıldı. Vergi artışının ardından sektör kaynaklarından ilk zam haberi de gecikmedi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun fiyat listesini güncellediğini duyurdu. İşte 5 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeler...
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? (3 OCAK 2026)3 Ocak itibarıyla ÖTV artışı yasallaşmış olsa da, perakende satış fiyatlarına yansıyacak olan 5 TL'lik paket başı zam, bazı gruplar için 5 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla yürürlüğe girecek. Mevcut durumda bayilerde eski fiyatlar üzerinden satış devam ederken, yeni stoklarla birlikte etiketlerin değişmesi bekleniyor.5 OCAK 2026 GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİYapılan açıklamalar doğrultusunda, ilk etapta zam yapacak grubun (Captain Black grubu dahil) ve diğer grupların (PM, JTI, BAT) öngörülen fiyatları şu şekildedir:
ÖTV ARTIŞI SİGARAYI NASIL ETKİLEDİ?
1 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, sigarada bir paket başına düşen maktu ÖTV tutarı 55,5 TL'den 56,78 TL'ye yükseldi. Bu vergi artışı, paket başına ortalama 2 ila 5 TL arasında bir maliyet artışını beraberinde getirdi. Sektör temsilcileri, bu maliyet artışının 5 Ocak Pazartesi gününden itibaren tüm markalarda zorunlu fiyat güncellemelerine yol açacağını belirtiyor.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?
Ocak 2026 zammı sonrasında piyasadaki en ucuz sigara fiyatı 87 TL seviyesine çıkarken, premium segmentteki en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL bandını aşmış durumda. Sarmalık kıyılmış tütün ürünlerinde ise fiyatlar markasına göre 130 TL ile 245 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
