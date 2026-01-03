Sigaraya zam geldi mi 2026? Ocak güncel sigara fiyatları

2026 yılına girilmesiyle birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme, tütün ürünleri fiyatlarına doğrudan yansıdı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigara ve alkollü içeceklerde maktu vergi tutarları %7,95 oranında artırıldı. Vergi artışının ardından sektör kaynaklarından ilk zam haberi de gecikmedi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun fiyat listesini güncellediğini duyurdu. İşte 5 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeler...

3 Ocak itibarıyla ÖTV artışı yasallaşmış olsa da, perakende satış fiyatlarına yansıyacak olan 5 TL'lik paket başı zam, bazı gruplar için 5 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla yürürlüğe girecek. Mevcut durumda bayilerde eski fiyatlar üzerinden satış devam ederken, yeni stoklarla birlikte etiketlerin değişmesi bekleniyor.