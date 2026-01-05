Haber Tarihi: 05 Ocak 2026 18:59 -
Güncelleme Tarihi:
05 Ocak 2026 18:59
Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle | TS-GS canlı izle
2026 yılının ilk dev derbisi, Turkcell Süper Kupa heyecanıyla başlıyor. Bu yıl ilk kez uygulanan dörtlü final formatında Galatasaray ve Trabzonspor, Gaziantep'te kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu dev mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için tüm detaylar netleşti. İşte 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler:
Yeni formatıyla futbolseverlere görsel şölen sunan Turkcell Süper Kupa'da dev randevu geldi çattı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda final bileti için sahaya çıkıyor. Kazanan takımın 10 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak finale adını yazdıracağı bu kritik müsabaka, futbolseverlere şifresiz olarak sunuluyor. İşte dev derbi öncesi son dakika gelişmeleri...
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?Maç Tarihi: 5 Ocak 2026 Pazartesi (Bugün)Başlama Saati: 20.30Stadyum: Gaziantep StadyumuHakem: Cihan AydınYayın Kanalı: ATV (Canlı ve Şifresiz)GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Süper Kupa'nın tüm heyecanı, yayın hakları gereği ATV ekranlarından ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Maçı televizyondan takip edemeyenler, ATV'nin resmi internet sitesi ve "atv.com.tr/canli-yayin" adresi üzerinden mücadeleyi kesintisiz ve canlı olarak izleyebilirler.
MUHTEMEL 11'LER Galatasaray
: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, İlkay; Sane, Yunus, Barış Alper; Icardi Trabzonspor
: Onana; Ozan, Serdar, Batagov, Pina; Folcarelli, Bouchouari; Zubkov, Muçi, Nwakaeme; Augusto İKİ TAKIMDA EKSİKLER
Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir kafileye dahil edilmedi.
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic, Okay Yokuşlu ile Mustafa Eskihellaç yer almadı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.