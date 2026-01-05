Haber Tarihi: 05 Ocak 2026 18:59 - Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 18:59

Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle | TS-GS canlı izle

2026 yılının ilk dev derbisi, Turkcell Süper Kupa heyecanıyla başlıyor. Bu yıl ilk kez uygulanan dörtlü final formatında Galatasaray ve Trabzonspor, Gaziantep'te kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu dev mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için tüm detaylar netleşti. İşte 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler:

Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle | TS-GS canlı izle
Abone Ol
Yeni formatıyla futbolseverlere görsel şölen sunan Turkcell Süper Kupa'da dev randevu geldi çattı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda final bileti için sahaya çıkıyor. Kazanan takımın 10 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak finale adını yazdıracağı bu kritik müsabaka, futbolseverlere şifresiz olarak sunuluyor. İşte dev derbi öncesi son dakika gelişmeleri...
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maç Tarihi: 5 Ocak 2026 Pazartesi (Bugün)

Başlama Saati: 20.30

Stadyum: Gaziantep Stadyumu

Hakem: Cihan Aydın

Yayın Kanalı: ATV (Canlı ve Şifresiz)

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Süper Kupa'nın tüm heyecanı, yayın hakları gereği ATV ekranlarından ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Maçı televizyondan takip edemeyenler, ATV'nin resmi internet sitesi ve "atv.com.tr/canli-yayin" adresi üzerinden mücadeleyi kesintisiz ve canlı olarak izleyebilirler.






MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, İlkay; Sane, Yunus, Barış Alper; Icardi

Trabzonspor: Onana; Ozan, Serdar, Batagov, Pina; Folcarelli, Bouchouari; Zubkov, Muçi, Nwakaeme; Augusto



İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir kafileye dahil edilmedi.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic, Okay Yokuşlu ile Mustafa Eskihellaç yer almadı. 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle | TS-GS canlı izle Gündem Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle | TS-GS canlı izle
Amedspor Florent Hasani'yi transfer etti Spor Toto 1. Lig Amedspor Florent Hasani'yi transfer etti
Manuel Neuer'den yeni sözleşme yanıtı Bayern Münih Manuel Neuer'den yeni sözleşme yanıtı
Lewandowski: 'Kariyerimin bitmesinden korkmuyorum' Barcelona Lewandowski: "Kariyerimin bitmesinden korkmuyorum"
Sadettin Saran: 'Hedefimiz kazanmak' Fenerbahçe Sadettin Saran: "Hedefimiz kazanmak"
Kabine Toplantısı Bitti mi, Ne Zaman Biter? Ocak 2026 Gündem Kabine Toplantısı Bitti mi, Ne Zaman Biter? Ocak 2026
Fenerbahçe ve Samsunspor'dan ortak basın toplantısı Türkiye Kupası Fenerbahçe ve Samsunspor'dan ortak basın toplantısı
Liam Rosenior için Chelsea mesajı! Chelsea Liam Rosenior için Chelsea mesajı!
Inter anlaştı: Cancelo, Barcelona'yı bekliyor Inter Inter anlaştı: Cancelo, Barcelona'yı bekliyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Domenico Tedesco'dan yönetime net talep: "Onu alın"
2
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin alternatifini belirledi!
3
Galatasaray - Trabzonspor: 11'ler
4
Muslera'dan Ugarte'ye: "Hiç düşünme, Galatasaray'a git"
5
Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi!
6
Galatasaray, Can Armando'yu bitiriyor
7
Galatasaray'ın Ahmed Kutucu planı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.