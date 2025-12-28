Dursun Özbek: 'Başarımız rahatsız ediyor'

Galatasaray'da kulüp personeli ile yeni yıl kutlaması RAMS Park Stadyumu'nda yapıldı.
Yönetim kuruluyla birlikte organizasyona katılan başkan Dursun Özbek, burada açıklamalarda bulundu.
Özbek, "Galatasaray'ın başarıları tabii ki rakiplerimizi, bazı mihrakları rahatsız ediyor. 2026 yılı, 2025'e göre daha zor bir yıl olacak. Enerjimizi ona göre harcayalım. 2026'ya girerken hedefimiz çok büyük." ifadelerini kullandı.
Yönetim kuruluyla birlikte organizasyona katılan başkan Dursun Özbek, burada açıklamalarda bulundu.
Özbek, "Galatasaray'ın başarıları tabii ki rakiplerimizi, bazı mihrakları rahatsız ediyor. 2026 yılı, 2025'e göre daha zor bir yıl olacak. Enerjimizi ona göre harcayalım. 2026'ya girerken hedefimiz çok büyük." ifadelerini kullandı.