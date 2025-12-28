28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
13:30
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
13:30
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
14:30
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Dursun Özbek: "Başarımız rahatsız ediyor"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, personel ile yeni yıl kutlamasında ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kulüp personeli ile yeni yıl kutlaması RAMS Park Stadyumu'nda yapıldı.

Yönetim kuruluyla birlikte organizasyona katılan başkan Dursun Özbek, burada açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Galatasaray'ın başarıları tabii ki rakiplerimizi, bazı mihrakları rahatsız ediyor. 2026 yılı, 2025'e göre daha zor bir yıl olacak. Enerjimizi ona göre harcayalım. 2026'ya girerken hedefimiz çok büyük." ifadelerini kullandı.

Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
