Haber Tarihi: 26 Aralık 2025 16:07 -
Güncelleme Tarihi:
26 Aralık 2025 16:07
Yılbaşı Sepeti ve Fiyatları 2026 | Migros Yılbaşı Sepeti
2026 yılbaşı sepeti ve fiyatları belli oluyor. Marketlerin Yılbaşı Sepetleri, yılbaşı kutlamalarında ve yılbaşı sofralarında aranılan her şeyi içeren sepetlerdir! Atıştırmalıklardan çerezlere, içeceklerden süslemelere kadar her şeyi içeren Yılbaşı Sepetleri vardır. Marketlerin farklı boyutlarda her ekonomiye göre hazırladıkları yılbaşı sepetlerini sizler için derledik! İşte Migros, Kahve Dünyası, Carrefour, Metro yılbaşı sepeti ve fiyatları...
Migros yılbaşı sepeti için "Butik Sepet" ve "Elegant Sepet" olmak üzere müşterilerine iki ayrı ürün sunuyor. "Butik Sepet" fiyatı 1.195,00 TL olarak satılırken "Elegant Sepet" 2.995,00 TL olarak satışta.
MİGROS YILBAŞI BUTİK SEPETİ1.195,00 TL olarak satışta bulunan Migros Butik Yılbaşı Paketi içerisinde şu ürünler yer alıyor:Kahve Dünyası Orta Öğütülmüş Türk Kahvesi 100 GNescafé 3ü1 Arada Black Roast Çözünebilir Kahve 15g 10'lu PaketNescafe Gold 50 G Ekonomik PaketRuffles Originals Patates Cipsi Süper Boy 107 GDoritos Taco Mısır Cipsi Süper Boy 121 GÇerezza Popcorn Süper Boy 80 GLay's Klasik Medium Patates Cipsi 50 GMaster Potato Orijinal Cips 160GOreo Original 154 GKahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Gofrik 4x33GKahve Dünyası Bonte Sütlü Sade 50 GMc Vities Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi 90GToblerone Sütlü Çikolata 100 GGodiva Bademli Bitter Çikolata Kare 60 GGodiva Chocolate Domes Fındıklı Çikolata 30 GKahve Dünyası Beyoğlu Çikolatası Sütlü Fındıklı 30 GOlips Mini Mints Nane Mentol Aromalı Şekerleme 12.5 GFirst 60 Dk Infinity Nane Aromalı Sakız 27 GFirst 60 Dk Infinity Ahududu & Limon Aromalı Şekersiz Sakız 27 GÇizmeci Time Wafer Master 120 GFellas Chia Ve Yaban Mersinli Meyve Bar 40 GZüber Lokma Fındık Kaplı Meyve Topu 96 GCoca-Cola Zero Sugar Pet 1 LCappy Vişneli İçecek Karton Kutu 1 LFanta Portakal Aromalı Pet 1 LSchweppes Pink Grapefruit Pet 1 LSchweppes Zero Tonik Pet 1 LNescafe Xpress Latte Original Soğuk Kahve 250 MlDoğanay Şalgam Suyu Acılı 1000 MlEmsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 GMaster Nut X NR2 Karışık Kuruyemiş 160 GZüber Noutos Fırınlanmış Nohut Cips Kajun Baharatlı 55 GMaster Nut Kızartılmış Yer Fıstığı Tuzlu 150 GBurn Enerji İçeceği Kutu 250 MLBurn Gold Spark Enerji İçeceği Kutu 250 ML
MİGROS YILBAŞI ELEGANT SEPETİ2.995,00 TL olarak satışta bulunan Migros Elegant Yılbaşı Paketi içerisinde şu ürünler yer alıyor:Ahmad Tea English Tea No.1 Bardak Poşet Çay 25'li 50 GTeekanne Italienische Susskirsche 20'li Büyük Poşet Çay 45 GLor Çikolata Aromalı 10'lu Kapsül Kahve 52 GLor Vanilya Aromalı 10'lu Kapsül Kahve 52 GKomili Soğuk Sıkma Zeytinyağı 500 MlDoritos Flamin' Hot Lime Acı Biberli & Misket Limon 102 GTakis Fuego Kırmızı Acı Biber & Misket Limon Aromalı Cipsi 90GDivan Zeytinyağlı Fırınlanmış Kraker 60 GDivan Buttero Sade Tereyağlı Kurabiye 80GLotus Karamelli Bisküvi 250 GTwix Karamelli Çikolata 50 GSnickers Yer Fıstıklı Çikolata 50 GFerrero Rocher Çikolata 16'lı, 200 GLindt Excellence %85 Cacao Çikolata 100 GKahve Dünyası Beyoğlu Çikolatası Sütlü Fındıklı 30 GPol's Gurme Şeker İlavesiz Çilek Reçeli 285 GZüber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 GSchweppes Mandalina Cam Şişe 250 MLSan Pellegrino Doğal Mineralli Su 750 MlSchweppes Zero Tonik Cam Şişe 250 MLAstronut Zarında Kavrulmuş Kaju 120 GAstronut Kavrulmuş Bertina Badem 120 GBy İzzet Antep Fıstığı 400 G JumboChezeer Dondurularak Kurutulmuş Üçgen Peynir Cipsi 30GChezeer Dondurularak Kurutulmuş Çubuk Peynir Cipsi 30 GChezeer Dondurularak Kurutulmuş Peynir Cipsi Misket 30GFora Izgara Zeytin 230 GDeveley Meksika Sosu 300 MlAiko Acı Sos 100 MlDelizia Bekri Tipi Hardal 150 GPapia Decor Peçete 20'liPaşabahçe Elysia Shot Bardağı 6'lı 60 Cc
