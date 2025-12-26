Haber Tarihi: 26 Aralık 2025 16:07 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 16:07

Yılbaşı Sepeti ve Fiyatları 2026 | Migros Yılbaşı Sepeti

2026 yılbaşı sepeti ve fiyatları belli oluyor. Marketlerin Yılbaşı Sepetleri, yılbaşı kutlamalarında ve yılbaşı sofralarında aranılan her şeyi içeren sepetlerdir! Atıştırmalıklardan çerezlere, içeceklerden süslemelere kadar her şeyi içeren Yılbaşı Sepetleri vardır. Marketlerin farklı boyutlarda her ekonomiye göre hazırladıkları yılbaşı sepetlerini sizler için derledik! İşte Migros, Kahve Dünyası, Carrefour, Metro yılbaşı sepeti ve fiyatları...

Yılbaşı Sepeti ve Fiyatları 2026 | Migros Yılbaşı Sepeti
Abone Ol
Migros yılbaşı sepeti için "Butik Sepet" ve "Elegant Sepet" olmak üzere müşterilerine iki ayrı ürün sunuyor. "Butik Sepet" fiyatı 1.195,00 TL olarak satılırken "Elegant Sepet" 2.995,00 TL olarak satışta.
MİGROS YILBAŞI BUTİK SEPETİ

1.195,00 TL olarak satışta bulunan Migros Butik Yılbaşı Paketi içerisinde şu ürünler yer alıyor:

Kahve Dünyası Orta Öğütülmüş Türk Kahvesi 100 G
Nescafé 3ü1 Arada Black Roast Çözünebilir Kahve 15g 10'lu Paket
Nescafe Gold 50 G Ekonomik Paket
Ruffles Originals Patates Cipsi Süper Boy 107 G
Doritos Taco Mısır Cipsi Süper Boy 121 G
Çerezza Popcorn Süper Boy 80 G
Lay's Klasik Medium Patates Cipsi 50 G
Master Potato Orijinal Cips 160G
Oreo Original 154 G
Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Gofrik 4x33G
Kahve Dünyası Bonte Sütlü Sade 50 G
Mc Vities Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi 90G
Toblerone Sütlü Çikolata 100 G
Godiva Bademli Bitter Çikolata Kare 60 G
Godiva Chocolate Domes Fındıklı Çikolata 30 G
Kahve Dünyası Beyoğlu Çikolatası Sütlü Fındıklı 30 G
Olips Mini Mints Nane Mentol Aromalı Şekerleme 12.5 G
First 60 Dk Infinity Nane Aromalı Sakız 27 G
First 60 Dk Infinity Ahududu & Limon Aromalı Şekersiz Sakız 27 G
Çizmeci Time Wafer Master 120 G
Fellas Chia Ve Yaban Mersinli Meyve Bar 40 G
Züber Lokma Fındık Kaplı Meyve Topu 96 G
Coca-Cola Zero Sugar Pet 1 L
Cappy Vişneli İçecek Karton Kutu 1 L
Fanta Portakal Aromalı Pet 1 L
Schweppes Pink Grapefruit Pet 1 L
Schweppes Zero Tonik Pet 1 L
Nescafe Xpress Latte Original Soğuk Kahve 250 Ml
Doğanay Şalgam Suyu Acılı 1000 Ml
Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 G
Master Nut X NR2 Karışık Kuruyemiş 160 G
Züber Noutos Fırınlanmış Nohut Cips Kajun Baharatlı 55 G
Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı Tuzlu 150 G
Burn Enerji İçeceği Kutu 250 ML
Burn Gold Spark Enerji İçeceği Kutu 250 ML

MİGROS YILBAŞI ELEGANT SEPETİ

2.995,00 TL olarak satışta bulunan Migros Elegant Yılbaşı Paketi içerisinde şu ürünler yer alıyor:

Ahmad Tea English Tea No.1 Bardak Poşet Çay 25'li 50 G
Teekanne Italienische Susskirsche 20'li Büyük Poşet Çay 45 G
Lor Çikolata Aromalı 10'lu Kapsül Kahve 52 G
Lor Vanilya Aromalı 10'lu Kapsül Kahve 52 G
Komili Soğuk Sıkma Zeytinyağı 500 Ml
Doritos Flamin' Hot Lime Acı Biberli & Misket Limon 102 G
Takis Fuego Kırmızı Acı Biber & Misket Limon Aromalı Cipsi 90G
Divan Zeytinyağlı Fırınlanmış Kraker 60 G
Divan Buttero Sade Tereyağlı Kurabiye 80G
Lotus Karamelli Bisküvi 250 G
Twix Karamelli Çikolata 50 G
Snickers Yer Fıstıklı Çikolata 50 G
Ferrero Rocher Çikolata 16'lı, 200 G
Lindt Excellence %85 Cacao Çikolata 100 G
Kahve Dünyası Beyoğlu Çikolatası Sütlü Fındıklı 30 G
Pol's Gurme Şeker İlavesiz Çilek Reçeli 285 G
Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 G
Schweppes Mandalina Cam Şişe 250 ML
San Pellegrino Doğal Mineralli Su 750 Ml
Schweppes Zero Tonik Cam Şişe 250 ML
Astronut Zarında Kavrulmuş Kaju 120 G
Astronut Kavrulmuş Bertina Badem 120 G
By İzzet Antep Fıstığı 400 G Jumbo
Chezeer Dondurularak Kurutulmuş Üçgen Peynir Cipsi 30G
Chezeer Dondurularak Kurutulmuş Çubuk Peynir Cipsi 30 G
Chezeer Dondurularak Kurutulmuş Peynir Cipsi Misket 30G
Fora Izgara Zeytin 230 G
Develey Meksika Sosu 300 Ml
Aiko Acı Sos 100 Ml
Delizia Bekri Tipi Hardal 150 G
Papia Decor Peçete 20'li
Paşabahçe Elysia Shot Bardağı 6'lı 60 Cc

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Yılbaşı
Gündem

Diğer Haberler

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a, Mali sürprizi! Afrika Kupası Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a, Mali sürprizi!
Manchester United, tek golle Newcastle United'ı yendi! Manchester United Manchester United, tek golle Newcastle United'ı yendi!
Robert Lewandowski: 'Henüz karar vermedim' Barcelona Robert Lewandowski: "Henüz karar vermedim"
Furkan Köseoğlu: 'Kadro derinliği yok' Spor Toto 1. Lig Furkan Köseoğlu: "Kadro derinliği yok"
Mustafa Dalcı: 'Sakaryaspor küllerinden doğar' Spor Toto 1. Lig Mustafa Dalcı: "Sakaryaspor küllerinden doğar"
Galatasaray'da stoper harekatı! Galatasaray Galatasaray'da stoper harekatı!
Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı! Fenerbahçe Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı!
Manisa FK, deplasmanda nefes aldı! Spor Toto 1. Lig Manisa FK, deplasmanda nefes aldı!
Mason Mount: 'En iyi halime geri dönüyorum' Manchester United Mason Mount: "En iyi halime geri dönüyorum"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Anthony Musaba, Fenerbahçe için geldi!
2
Yüksel Yıldırım, Musaba transferine son noktayı koydu!
3
Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı!
4
Necip Uysal: "Sportif karar dediler"
5
Hull City'den ligde yükseliş!
6
Toni Fruk: "Transfere Fenerbahçe engel oldu"
7
Galatasaray'da stoper harekatı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.