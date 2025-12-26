Yılbaşı Sepeti ve Fiyatları 2026 | Migros Yılbaşı Sepeti

Migros yılbaşı sepeti için "Butik Sepet" ve "Elegant Sepet" olmak üzere müşterilerine iki ayrı ürün sunuyor. "Butik Sepet" fiyatı 1.195,00 TL olarak satılırken "Elegant Sepet" 2.995,00 TL olarak satışta.

1.195,00 TL olarak satışta bulunan Migros Butik Yılbaşı Paketi içerisinde şu ürünler yer alıyor:

Kahve Dünyası Orta Öğütülmüş Türk Kahvesi 100 G

Nescafé 3ü1 Arada Black Roast Çözünebilir Kahve 15g 10'lu Paket

Nescafe Gold 50 G Ekonomik Paket

Ruffles Originals Patates Cipsi Süper Boy 107 G

Doritos Taco Mısır Cipsi Süper Boy 121 G

Çerezza Popcorn Süper Boy 80 G

Lay's Klasik Medium Patates Cipsi 50 G

Master Potato Orijinal Cips 160G

Oreo Original 154 G

Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Gofrik 4x33G

Kahve Dünyası Bonte Sütlü Sade 50 G

Mc Vities Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi 90G

Toblerone Sütlü Çikolata 100 G

Godiva Bademli Bitter Çikolata Kare 60 G

Godiva Chocolate Domes Fındıklı Çikolata 30 G

Kahve Dünyası Beyoğlu Çikolatası Sütlü Fındıklı 30 G

Olips Mini Mints Nane Mentol Aromalı Şekerleme 12.5 G

First 60 Dk Infinity Nane Aromalı Sakız 27 G

First 60 Dk Infinity Ahududu & Limon Aromalı Şekersiz Sakız 27 G

Çizmeci Time Wafer Master 120 G

Fellas Chia Ve Yaban Mersinli Meyve Bar 40 G

Züber Lokma Fındık Kaplı Meyve Topu 96 G

Coca-Cola Zero Sugar Pet 1 L

Cappy Vişneli İçecek Karton Kutu 1 L

Fanta Portakal Aromalı Pet 1 L

Schweppes Pink Grapefruit Pet 1 L

Schweppes Zero Tonik Pet 1 L

Nescafe Xpress Latte Original Soğuk Kahve 250 Ml

Doğanay Şalgam Suyu Acılı 1000 Ml

Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 G

Master Nut X NR2 Karışık Kuruyemiş 160 G

Züber Noutos Fırınlanmış Nohut Cips Kajun Baharatlı 55 G

Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı Tuzlu 150 G

Burn Enerji İçeceği Kutu 250 ML

Burn Gold Spark Enerji İçeceği Kutu 250 ML



2.995,00 TL olarak satışta bulunan Migros Elegant Yılbaşı Paketi içerisinde şu ürünler yer alıyor:

Ahmad Tea English Tea No.1 Bardak Poşet Çay 25'li 50 G

Teekanne Italienische Susskirsche 20'li Büyük Poşet Çay 45 G

Lor Çikolata Aromalı 10'lu Kapsül Kahve 52 G

Lor Vanilya Aromalı 10'lu Kapsül Kahve 52 G

Komili Soğuk Sıkma Zeytinyağı 500 Ml

Doritos Flamin' Hot Lime Acı Biberli & Misket Limon 102 G

Takis Fuego Kırmızı Acı Biber & Misket Limon Aromalı Cipsi 90G

Divan Zeytinyağlı Fırınlanmış Kraker 60 G

Divan Buttero Sade Tereyağlı Kurabiye 80G

Lotus Karamelli Bisküvi 250 G

Twix Karamelli Çikolata 50 G

Snickers Yer Fıstıklı Çikolata 50 G

Ferrero Rocher Çikolata 16'lı, 200 G

Lindt Excellence %85 Cacao Çikolata 100 G

Kahve Dünyası Beyoğlu Çikolatası Sütlü Fındıklı 30 G

Pol's Gurme Şeker İlavesiz Çilek Reçeli 285 G

Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 G

Schweppes Mandalina Cam Şişe 250 ML

San Pellegrino Doğal Mineralli Su 750 Ml

Schweppes Zero Tonik Cam Şişe 250 ML

Astronut Zarında Kavrulmuş Kaju 120 G

Astronut Kavrulmuş Bertina Badem 120 G

By İzzet Antep Fıstığı 400 G Jumbo

Chezeer Dondurularak Kurutulmuş Üçgen Peynir Cipsi 30G

Chezeer Dondurularak Kurutulmuş Çubuk Peynir Cipsi 30 G

Chezeer Dondurularak Kurutulmuş Peynir Cipsi Misket 30G

Fora Izgara Zeytin 230 G

Develey Meksika Sosu 300 Ml

Aiko Acı Sos 100 Ml

Delizia Bekri Tipi Hardal 150 G

Papia Decor Peçete 20'li

Paşabahçe Elysia Shot Bardağı 6'lı 60 Cc