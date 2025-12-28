90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da gerçekleştirildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen '90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'nu erkeklerde Diyar Ergüven, kadınlarda Dilek Öztürk kazandı.Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Dikmen Keklik Pınarı'nda başlayan 10 kilometrelik 90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu eski Ankara Garı'nda sona erdi. Yarışın startını; Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu verdi. Çeşitli yaş kategorilerinde yapılan ve 2 bine yakın vatandaşın katıldığı koşuyu kadınlarda Dilek Öztürk, 34:08 derecesiyle 1'inci bitirdi. Fatma Arık, 35:57 dereceyle 2'inci Berfin Kara ise 36:08 derecesiyle 3'üncü oldu. Erkeklerde 1'inciliği Diyar Ergüven aldı. Ergüven bitiş çizgisini 29:24 dereceyle geçti. 2'nci sırayı 29:32 dereceyle Ali Kaya, 3'üncülüğü ise Murat Emektar, 29:54 derecesiyle elde etti. Yarışı tamamlayan ve dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Türk Hava Kurumu Müzesi'nde düzenlenen törenle taktim edildi.90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'nu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ,dedi.34:08 derecesiyle yarışı 1'inci bitiren Dilek Öztürk, yarışı kazanmanın gururunu yaşadığını ifade ederek,ifadelerinde bulundu.Erkeklerde 29:24 derece ile 1'inciliği elde Diyar Ergüven ise Kulübü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına ilk kez yarıştığı için mutlu olduğunu ifade ederek,ifadelerinde bulundu.Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu dile getirerek,dedi.