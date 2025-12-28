28 Aralık
90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da gerçekleştirildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 90. Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da gerçekleştirildi.

90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da gerçekleştirildi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen '90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'nu erkeklerde Diyar Ergüven, kadınlarda Dilek Öztürk kazandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Dikmen Keklik Pınarı'nda başlayan 10 kilometrelik 90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu eski Ankara Garı'nda sona erdi. Yarışın startını; Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu verdi. Çeşitli yaş kategorilerinde yapılan ve 2 bine yakın vatandaşın katıldığı koşuyu kadınlarda Dilek Öztürk, 34:08 derecesiyle 1'inci bitirdi. Fatma Arık, 35:57 dereceyle 2'inci Berfin Kara ise 36:08 derecesiyle 3'üncü oldu. Erkeklerde 1'inciliği Diyar Ergüven aldı. Ergüven bitiş çizgisini 29:24 dereceyle geçti. 2'nci sırayı 29:32 dereceyle Ali Kaya, 3'üncülüğü ise Murat Emektar, 29:54 derecesiyle elde etti. Yarışı tamamlayan ve dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Türk Hava Kurumu Müzesi'nde düzenlenen törenle taktim edildi.

KARADAĞ: "BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU'NU İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"


90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'nu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Dikmen Keklik Pınarı'ndan Ankara'yı ilk gördüğü noktada başlayan yarış 90'ıncı defa organize edildi. 1936'da kendisinden izin alınarak yapılan bir yarıştı ve 90 yıldır hiç aksamadan devam etti. Geçen yıl yaptığımız yarışa göre yaklaşık 2 katı kadar bir katılımla yarışmayı bitirdik, çok mutluyuz. Sporcularımız çok güzel bir dereceyle yarışı bitirdiler. Aynı zamanda özellikle erkeklerde gelen ilk 3 sporcunun TSK mensubu olması Büyük Atatürk'e olan saygıdan dolayı takım olarak şampiyon olmaları bizim mutluluğumuz. İnşallah yarış 100'üncüsüne kadar devam eder ve burada olmak bize nasip olur. Bundan sonra da daha büyük yarışlarla, Büyük Atatürk Koşusu'nu ileriye taşımaya çalışacağız" dedi.

DİLEK ÖZTÜRK: "ŞAMPİYONLUK İÇİN TEKRAR GELECEĞİM"

34:08 derecesiyle yarışı 1'inci bitiren Dilek Öztürk, yarışı kazanmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, "Böyle büyük bir organizasyonda zirvenin en üst basamağında yerimi aldığım için mutluyum. Seneye tekrardan şampiyonluk için geleceğim. İnşallah bir sıkıntı olmazsa seneye tekrardan buradayım. Umarım herkes sağlıklı bir şekilde yarışı bitirmiştir" ifadelerinde bulundu.

DİYAR ERGÜVEN: "1'İNCİLİĞİ BEKLEMİYORDUM"

Erkeklerde 29:24 derece ile 1'inciliği elde Diyar Ergüven ise Kulübü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına ilk kez yarıştığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Gerçekten 1'inciliği beklemiyordum çünkü çok büyük sporcular var burada. Çok iyi bir yarıştı yani. İnşallah başarılarımız böyle devam eder" ifadelerinde bulundu.

YURTNAÇ: "THK, GENÇLERİN OLDUĞU HER YERDE PAYDAŞTIR"

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Bilindiği üzere Atatürk'ün Ankara'ya girişinin 106. yıl dönümü. Bu yıl dönümleri önemlidir. Geçmişi hatırlamak, hafızalarda yer etmesi açısından, Atletizm Federasyonu bir koşu düzenledi ve bu koşuya da Türk Hava Kurumu ev sahipliği yapıyor. Türk Hava Kurumu zaten bilindiği üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu havacılığı geliştirmek için faaliyet yapan bir kuruluş. Hem hava sporlarıyla, hava yamaç paraşütüyle, planörle, serbest paraşütle gençlere havacılık konusunda hizmet sunuyoruz. Ben ayrıca Atletizm Federasyonu'na da teşekkür ediyorum. Bizim 100'üncü yılımızda bize devamlı destek oldular. Bugün de böyle bir yarışmaya, sportif organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnun olduğumuzu ifade ediyorum. Türk Hava Kurumu, gençlerin ve sporun olduğu her yerde doğal olarak paydaştır. Zira gençlerimizde oluşan son yıllarda bağımlılığı da ortadan biz hava sporlarıyla kaldırmak için faaliyetlerde bulunuyoruz" dedi.

